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Пес "усыновил" 9 утят: очень милые кадры

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Лабрадор Фред усыновил 9 утят
Лабрадор Фред усыновил 9 утят / www.usmagazine.com

В Великобритании лабрадор по кличке Фред стал приемным "отцом" для 9 утят.

Как пишет британский таблоид The Mirror, мама-утка неожиданно исчезла и 10-летний пес взял их под "свою лапу".

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Милое семейство живет в замке Монфитхет, что в графстве Эссекс.

Лабрадор Фред всиновив 9 каченят
Лабрадор Фред усыновил утят 9 утят

Брошенных на произвол судьбы утят нашел штатный сотрудник замка.

Сначала персонал беспокоило, кто будет присматривать за маленькими домашними птицами.

Мы знали, что утка гнездилась. А потом внезапно появились эти утята, но их мамы нигде не было. Мы думаем, что, возможно, ее съела лиса,
– предположил директор замка Джереми Голдсмит.

Однако четвероногий отец ухаживает за выводком не хуже мамы. Лабрадор позволяет утятам кататься у него на спине и греться под его теплой лапой.

Лабрадор Фред 9 каченят

Лабрадор Фред позволяет утятам пустовать

Смотрите видео, как лабрадор ухаживает за утятами в Великобритании:

 

Теги: Курьезные новости LifeStyle Великобритания мир животных
Источник: 24 Канал
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