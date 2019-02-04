"Петля на шее" или путь к реформам: о госдолге Украины и кредитовании МВФ

"Фишка" кредитования от МВФ – в том, что о нем всем известно. Отсюда и разговоры о том, что кто-то там затягивает "долговую петлю". На самом же деле МВФ просто заменяет собой других кредиторов, которые обычно в обыденном режиме кредитуют любую экономику.

Об этом в своем видеоблоге "Финансовая грамотность" рассказал экономист Сергей Фурса.

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Он сообщил, что недавно появилась важная статистика о государственном долге Украины. Так вот, по итогам 2018 года отношение госдолга к ВВП составило 61%, в то время как еще два года назад этот показатель был на уровне 80%.

Фактически, долговая нагрузка в Украине уменьшилась на четверть. Но даже несмотря на это, все постоянно видят кричащую "зраду" о том, что долги все растут и растут, отметил экономист.

По словам Фурсы, кредитование – это естественный процесс для экономики, а привлечение кредитов – это рабочее состояние для любой страны.

Но стоит лишь привлечь кредит от МВФ, как начинаются крики о том, что Украину затягивают в "долговую петлю". Кстати, эти крики активно поддерживает даже Путин. Стоило бы задуматься, нужно ли за ним повторять это,

– подчеркнул эксперт.

И добавил, что весь процесс кредитования МВФ происходит максимально публично. Просто потому, что кредитует Фонд под определенные условия, которые предусматривают реформы. Реформы, в свою очередь, означают вовлеченность политиков, а где политики – там шум. В итоге, это привлекает внимание общественности.

Фурса пояснил, что "петля" МВФ – это удавка на шее бюрократов, коррупционеров и олигархов. "Может стоит помочь МВФ, а не олигарху, который пытается бороться с изменениями?", – отметил он.

В 2013 году не было кредитов МВФ, но тогда был дефицит бюджета в 6,5%. Тогда же было взято в долг в три раза больше средств, чем в 2018 году, когда дефицит бюджета был чуть больше, чем 2%. И в 2013 году почему-то никто не кричал о "долговой петле",

– рассказал экономист.

И подытожил: деньги – это важно, но в сотрудничестве с МВФ важнее реформы, которые внедряют, чтобы их получить. Деньги не сделают страну более успешной, так как просто получив их коррумпированная и неэффективная страна их тут же "спустит" и потребует новой помощи.

Смотрите полный выпуск видеоблога Сергея Фурсы "Финансовая грамотность" за 3 февраля 2019 года