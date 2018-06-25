Певица Ассия Ахат похвасталась фигурой в купальнике: фото
Украинская певица и скрипачка Ассия Ахат поразила поклонников своей стройностью, выложив горячее фото в купальнике.
53-летняя звезда опубликовала кадр с отдыха в Instagram.
На фото Ассия лежит в бассейне в бикини нюдового оттенка и демонстрирует подтянутую фигуру.
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Кто такая Ассия Ахат?
Украинская певица и скрипачка. Ее настоящее имя – Инесса Данилова. С 2002 года Асия выпустила несколько альбомов как певица. В 2011 году Ахат решила изменить направление профессиональной карьеры и начала выступать с современной скрипичной программой.
Источник: 24 Канал
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