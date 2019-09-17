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      Ольга Черненко

      Письмо из Луганска: об войне устали слушать и говорить

      541
      Каждый разбирается с этой войной по-своему
      Каждый разбирается с этой войной по-своему / 24 канал

      Меня удивляли и продолжают удивлять, что люди вне зоны военного конфликта не готовы нагружать себя темой этой войны. Это понятно – защитный механизм психики.

      Мы переключаем каналы телевизора, если нам что-то неприятно и закрываем глаза, когда страшно. Но я оказалась не готова к тому, что война – мое личное дело и жить с ней придется в одиночку. Говорю о своих ощущениях, о своих переживаниях, о так называемом постстрессовом синдроме этой войны.

      Интересно: Письмо из Луганска: пока кто-то мечется в поисках лучшей жизни, другие уже стоят у руля

      Самое большое изумление для меня было, когда больше суток выбиралась из Луганска в Славянск. 18 часов стояли на границе, ожидая отмашки пограничников ехать. То есть мой путь в Славянск (чуть больше четырех часов по мирной жизни) занял больше суток. Не могла этого принять – только год назад ездила этой дорогой четыре часа, и вот сейчас 24 часа, измученная этой дорогой в край. На том мероприятии, куда добиралась, мне не задали ни одного вопроса, хотя все знали, откуда я. Собственно, это было тоже понятно – каждый разбирается с этой войной по-своему: уезжать тебе или оставаться.

      Не понимаю, почему замалчивают эту войну, когда о ней не говорят, когда деликатно обходят эту тему, как будто война не тема для беседы в интеллигентной компании. Но она лезет отовсюду. За чаем мы спрыгиваем на тему этой войны буквально сразу. Друзья начинают говорить о ней на пятой минуте – проговаривая в который раз, почему они уехали или почему остались, как уезжали, как пережили все здесь. Снова и снова, до оскомины, то ли оправдываясь, то ли расставляя какие-то свои точки в этой болезненной теме. Для нас вполне нормально начать говорить о войне с незнакомым человеком сразу же, и это будет понятно обоим. И разве это не последствия пережитого сильнейшего стресса?

      К нам заходила в гости подруга. Мы пили чай, говорили о детях, а потому она, шепотом, начала говорить о себе – как уезжала, как моталась в Луганск после, как было тяжело. У каждого своя история, о которой хочется говорить все время, как будто не ясно до конца, как было правильным поступить тогда.

      Знакомая внимательно слушает нас – мы не уезжали, мы прятались тем летом в погребе, лежали на полу во время обстрелов. И будто оправдываясь, говорит, что не смогла – уехала. Ее сын-старшеклассник тем летом панически боялся обстрелов, хотя скрывал это. Но она же видела! У него дрожали руки, он бледнел, он не мог говорить, хотя и пытался выдавить: "Мама, все нормально". Но как же нормально, когда она видела другое. Она вывезла его отсюда, хотя их сценарием, как и у нас, был погреб с запасами воды и свечей. Будто оправдываясь перед нами знакомая говорит о своей войне…

      Каждому из нас нужна реабилитация. Об этом нужно говорить, нас нужно слушать, но общество идет вперед. Тема нашей войны слегка надоела всему миру – об этом устали слушать и говорить. Так бывает. Защитная реакция психики, вероятно.

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      blog_ava
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      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Война на Донбассе Оккупированные территории Новости Луганска
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