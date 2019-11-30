Письмо из Луганска: семьи распадались из-за войны

Они по-собачьи заглядывали в глаза своим женам – скажи, как дальше, как жить? И женщинам приходилось быть за двоих – говорить, что делать, принимать самые важные решения.

Обе мои подруги расстались с мужьями. Понятно, что это пустяк на фоне всех мировых катаклизмов, и к войне это событие могло иметь самое опосредованное отношение, но именно война стала причиной их расставания.

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Люди ведь когда женятся, меньше всего думают о горе в обозначенных тамадой возможных полярных гранях будущей жизни вместе – в горе и в радости. Молодые вообще беззаботны. Им хорошо вместе, и этого им почти всегда достаточно для счастья. Короткого, до притупления чувств друг к другу.

Мои подруги разводятся после того, что прошли вместе годами – радость встреч, рождение детей, обустройство совместного дома. Они не пережили только войны вместе, так и не сумев поделить ее на двоих. Да и как ты ее разделишь? Пожалуй, никак. По мирной жизни никто ведь не ждал, что муж должен не только обеспечивать, но и защищать. Оказалось, что должен. Больше, чем женщина, приносить в дом воду, еду, искать средства к существованию. И взять все на себя. Женщина должна готовить и стирать. Делать дом домом, даже из того, что есть.

Мужчины оказались более уязвимы. Без работы, без перспективы завтра и со страхом – к войне ведь нельзя подготовиться. И одно дело, приносить домой зарплату в обычной жизни, и другое – тогда, когда никому не платят. С женщины меньший спрос во время войны. А вот от мужчины стали ждать многого – стабильности, поддержки, советов. Он должен был доказать, что он мужчина не только тогда, когда мир и они не справились. Не сдали этот экзамен. Не смогли. Так вышло, что никто из них не смог дать чувство защищенности.

Мужчины по-собачьи заглядывали в глаза своим женам – скажи, как дальше, как жить? И женщинам приходилось быть за двоих – говорить, что делать, принимать самые важные решения. Роли как будто сместились. Мужчина стал ребенком в этой семье, а женщина стала за себя, и за мужчину – сильной, волевой. И обе мои подруги не выдержали этого. Для чего нужен мужчина в доме, если они не видят в своих мужьях мужчин? Если мужчина оказывался растерянным, уязвимым, сломленным. Если они не были готовы работать, кем придется, чтобы обеспечивать свою семью. Женщины могли, а они нет. Если они не могли переступить через свои амбиции и гордость, чтобы начать искать работу, а не просто ждать чего-то. И вот к этому не был готов никто. Ждать. Терпеть. Тянуть на себе всю семью и поддерживать еще и своего мужчину...

Обе мои подруги разводятся. Они не смогли пережить эту войну вместе. Оказалось, что соседский водитель в разы сильнее, чем интеллигентный муж, который устраивал до войны. Тот соседский муж мог таскать на себе воду и дрова, мог разжигать костер, мог из старых батареек и картошки сделать фонарик. Мог хоть что-то и с ним было надежно. И он вдруг показался не таким старым, не таким мелким, не таким неудачливым, каким казался всю жизнь. Война сместила роли. И вдруг стало ясно, что выражение как за каменной стеной оно вовсе не просто красивые слова.

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