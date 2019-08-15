Письмо из Луганска: в гости домой, или это уже и не дом

С приходом оккупационных войск жизнь Луганска полностью изменилось, а с ним и люди. Многие жители выехали в поисках лучшей судьбы.

Подруга пишет мне: "А летом мы приедем в гости домой". Как в сказке "12 месяцев" в ее предложении явно что-то лишнее – или в гости, или домой. Но нет, все верно – они действительно из своего нового дома приедут в свой старый дом в гости, потому что к поездке в отпуск к близким людям разве не применимо выражение "в гости"? Поэтому все верно, они приедут в гости домой. В своем собственном доме они будут гостями, потому что последние пять лет не живут в "ЛНР".

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Мир, вероятно, сошел с ума. Кто-то сверху встряхнул контейнер с нами, мы все перемешались. Отчаянные домоседы оказались далеко от своего дома, семьи распались, и дети живут все пять лет отдельно от родителей. Перемены стали привычными.

Дочь моих друзей в очередном городе, в котором ее родители искали мира и лучшей жизни, нашла свою вторую половину и родила от него сына. Выходит, все не просто так? Выходит, эти перемены нужны были хотя бы для того, чтобы за тридевять земель от своей двушки в Луганской области дочь моих друзей создала семью. Но с тех пор ее родители сменили город и работу, сменили ориентиры, давно не сдерживаемые ничем, и продолжили покорять необъятные просторы России.

Моя подруга маниакально боялась потерять работу. Больше других в нашем отделе она следила за своими отчислениями в пенсионный и дорожила своей работой. Отплаченный больничный, социальные гарантии и все такое. После той грандиозной встряски она сменила работу не меньше десятка раз. Если раньше она держалась за место и боялась перемен, то сейчас эти перемены стали нормой ее жизни. Она уверена, что найдет работу и давно уже не боится за свою репутацию. Времена дружбы в отделе остались за линией излома в 2014 год. Сейчас она легко расстается, легко переезжает, легко принимает перемены. Она устала волноваться по пустякам, устала ждать худшего. И в какой-то момент она поняла, что все это – свобода, которой у нее не было никогда раньше.

Когда мы познакомились, она говорила, что в трудовой всего две записи за всю жизнь. Она гордилась этим, а самым большим кошмаром для нее было сокращение. Вся ее жизнь была расписана на годы – пенсия, внуки, дача, хрустящие огурчики летом с грядки и отпуск раз в год всей семьей на машине. Мы шутили с этой предсказуемости – компоты, дача, внуки когда-то… Да мы все и не сомневались, что большей домоседки из нас не сыскать. Оказалось, что именно она обрубила все концы с прежней жизнью, когда поняла, что здесь ждать нечего. Собрала вещи все в тот же семейный автомобиль для путешествий, кота, собаку, мужа и дочь, и отправилась, куда глаза глядят. Не только мы, она сама не могла поверить, что сможет запереть свой дом и свое прошлое… Таких открытий вокруг сотни.

Жители частных домов покорили каменные джунгли больших городов, работающие всю жизнь на кого-то рискнули начать свое дело, а прекрасные исполнители вдруг обнаружили, что жили всю жизнь инертно и по команде, и, лишившись руководителя, до сих пор не могут найти себя. Для чего нужно было все это?

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