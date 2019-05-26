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      Пьяный "Майор-антикоррупционер" на "еврономерах" сбил ребенка в Киеве

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      В Киеве так называемый майор наехал на ребенка
      В Киеве так называемый майор наехал на ребенка / "Киев оперативный"

      "Майор" организации "Международный антикоррупционный комиссариат" Игорь Гергишан сбил ребенка. В итоге несовершеннолетнего госпитализировали: медики диагностировали травму бедра и таза. Инцидент произошел вечером, около 22:30, 25 мая на улице Полковой.

      По словам виновника ДТП, он работает на генерала в отставке, "который занимается очень важными делами по антикоррупционной деятельности". Также мужчина утверждает, что в момент наезда на ребенка за рулем сидел не он, а другой человек, который "куда-то делся".

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      Очевидцы, в свою очередь, рассказали, что инцидент произошел в жилой зоне, а сам водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Судя по фото, его машина имеет так называемые "еврономера".

      Про "Международный антикоррупционный комиссариат" информации – очень мало. Согласно открытым источникам, он зарегистрирован в Киеве как общественная организация. Офис располагается в самом сердце столицы –​ на Крещатике. Основатель организации – Анатолий Гулеватый и Юрий Крыхта. Что касается первого, то человек с такими именем и фамилией в 2006 году баллотировался в Верховную Раду V созыва. Шел он в парламент в "Блоке Юрия Кармазина".

      К сожалению, это не первое ДТП в Украине, которое совершают служащие или чиновники. В частности, в начале мая на Киевщине депутат горсовета Яготина на своем автомобиле столкнулся с мотоциклом. В результате как сам мотоциклист, так и его пассажир погибли на месте. Также известно, водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения.

      КАКИЕ ЕЩЕ РЕЗОНАНСНЫЕ ДТП СЛУЧАЛИСЬ НЕДАВНО В КИЕВЕ:

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      Теги: Новости Украины Новости Киева Дети и несовершеннолетние Аварии и ДТП
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