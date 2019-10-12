Пьяный водитель сбил мотоциклиста и хотел побить очевидцев: фото, видео

Нетрезвый водитель в Киеве сбил мотоциклиста, хотел скрыться с места аварии, а потом еще и полез в драку с прохожими, которые пытались его задержать.

По информации "Киев оперативный" ДТП произошло вечером 11 октября на Дорогожичах.

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Пьяный водитель на Ford по непонятным причинам свернул на встречную, где ехал мотоциклист. От удара у владельца зафиксировали травмы конечностей и спины. Его госпитализировали.



Пьяный водитель сбил мотоциклиста / Фото "Информатор"



ДТП в Киеве / Фото "Информатор"

После того, как горе-водитель понял, что натворил, пытался скрыться с места происшествия. Однако не удалось из-за неравнодушных очевидцев аварии. По их словам, когда его задерживали он бросался на них с кулаками.



Водитель пытался скрыться с места ДТП / Фото "Информатор"

Полицейские, прибывшие на место аварии провели тест на драгере, что обнаружил допустимую норму алкоголя в организме водителя.

Смотрите видео с места ДТП в Киеве: