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      Пьяный водитель вдребезги разбил семь авто в Киеве: фото и видео

      23 Читати новину українською
      ДТП в Киеве
      ДТП в Киеве / kiev.informator.ua

      В Киеве пьяный водитель Mercedes, возвращаясь из клуба, протаранил забор автостоянки и разбил чужие автомобили.

      По данным издания "Информатор", ДТП произошло на проспекте Петра Григоренко, когда пьяный водитель двигался в сторону улицы Бориса Гмыри.

      Читайте также: Автобус с украинцами столкнулся с грузовиком и перевернулся в России: много пострадавшихе

      При ударе семь авто получили различные повреждения. Некоторые из автомобилей полностью смяты.

      дтп київ
      Разбитое авто

      дтп київ
      Поврежденная машина

      дтп у києві

      Побитое авто после "пьяного" ДТП

      Горе-водитель выжил, получив лишь травму головы. Однако своей причастности к ДТП не признал – полиции солгал, что не был за рулем автомобиля, а лицо ему разбили в клубе.

      дтп київ
      Пьяный водитель своей вины не признал

      дтп у києві

      ДТП в столице Украины

      При двух свидетелях мужчине предложили пройти тест на наличие алкоголя в крови. Но он избегал прибора, и от теста отказался. А в придачу – бросался на полицейских.

      Пьяный водитель вдребезги разбил семь авто в Киеве: смотрите видео

       

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      Теги: Новости Киева Аварии и ДТП Новости Украины
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