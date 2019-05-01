Пьяный водитель вдребезги разбил семь авто в Киеве: фото и видео

В Киеве пьяный водитель Mercedes, возвращаясь из клуба, протаранил забор автостоянки и разбил чужие автомобили.

По данным издания "Информатор", ДТП произошло на проспекте Петра Григоренко, когда пьяный водитель двигался в сторону улицы Бориса Гмыри.

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При ударе семь авто получили различные повреждения. Некоторые из автомобилей полностью смяты.



Разбитое авто



Поврежденная машина

Побитое авто после "пьяного" ДТП

Горе-водитель выжил, получив лишь травму головы. Однако своей причастности к ДТП не признал – полиции солгал, что не был за рулем автомобиля, а лицо ему разбили в клубе.



Пьяный водитель своей вины не признал

ДТП в столице Украины

При двух свидетелях мужчине предложили пройти тест на наличие алкоголя в крови. Но он избегал прибора, и от теста отказался. А в придачу – бросался на полицейских.

Пьяный водитель вдребезги разбил семь авто в Киеве: смотрите видео