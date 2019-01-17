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      Планы УЗ поднять тарифы на перевозки насторожили отечественных промышленников, – Каленков

      8 Читати новину українською
      Александр Каленков
      Александр Каленков / ukrmetprom.org

      Повышение тарифов "Укрзализныцей" на 15% в октябре 2017 года стало не единственным моментом, который удорожил перевозки.

      Запланированное "Укрзализныцей" повышение тарифов на грузовые перевозки на 25% ежегодно насторожило промышленников, поскольку те до сих пор не увидели большого прогресса в увеличении эффективности работы "Укрзализныци", заявил в эфире телеканала "112 Украина" председатель объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

      Более 43% грузов, которые перевозит "Укрзализныця" – это грузы горно-металлургического комплекса... По этому решение "Укрзализныци" повысить тарифы, оно немного настораживает, потому что за последний год мы не увидели большого прогресса в увеличении эффективности работы "Укрзализныци",
      – заявил Каленков.

      При этом, по словам Каленкова, последнее повышение тарифов "Укрзализныцей" на 15% в октябре 2017 года стало не единственным моментом, который удорожил перевозки.

      "На самом деле в прошлом году с февраля у нас произошла так называемая либерализация вагонной составляющей. "Укрзализныця", как основной игрок на рынке, получила возможность повышать цены на вагоны без согласования с другими министерствами и ведомствами. Цены на рынке, соответственно, тоже выросли, и не только на вагоны "Укрзализныци", но и на вагоны приватного парка. И в связи с этим расходы грузоотправителей выросли на 35-40%", – заявил глава объединения.

      Также Каленков заявил, что в целом в 2018 году грузоотправители заплатили "Укрзализныце" на 20 млрд грн больше, чем в 2017 году.

      Теги: Деньги Металургия Укрзализниця
      Источник: 24 Канал
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