"Существует замкнутый круг": Джонсон объяснил, что стимулирует Путина продолжать войну в Украине

Российские захватчики продолжают творить беззаконие на территории нашего государства, пытая и убивая гражданских граждан. Британский экс-премьер объяснил, почему Кремль не оставляет попыток захватить территорию Украины.

В то же время Джонсон убежден, что Путин вполне может напасть на страны НАТО. Он утверждает, что такого развития событий ни в коем случае нельзя исключать.

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Существует замкнутый круг

Как отметил бывший премьер-министр Великобритании, одной из главных проблем по состоянию на сейчас заключается в том, что Украина не может легко вступить в Североатлантический альянс.

Итак, существует замкнутый круг, и вам нужно его разорвать. Нужно найти способ начать процесс вступления Украины,

– заявил он.

По его словам, это критически необходимо сделать даже если границы не являются стабильными, а в стране идет война.

Борис Джонсон убежден, что с точки зрения оперативной совместимости Украина сейчас выглядит "очень неплохо". Украинцы используют много вооружений, совместимых с НАТО.

Он отметил, что является чрезвычайно сильным и практическим вопросом относительно вероятности вступления нашего государства в Альянс.

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