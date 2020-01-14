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      Почему гривна укрепляется, а цены растут: объяснение Гнапа

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      Укрепление украинской гривны / 24 канал

      В Украине гривна начала активно укрепляться, а доллар – дешеветь. Однако это никак не сказывается на ценах. Почему – читайте дальше.

      Журналист Дмитрий Гнап в интервью 24 каналу пояснил, что товары в Украине не дешевеют, потому что гривна укрепляется прежде всего из-за спекуляции с ценными государственными бумагами – с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

      К слову: Милованов назвал условия укрепления курса гривны и пошутил об экономических "зрадах"

      Он сказал: "Доллары сюда завозятся, продаются, на них покупается гривна. На гривну покупаются ОВГЗ под бешеные проценты, которые мы платим потом этим так называемым инвесторам, и фактически финансовым спекулянтам. Именно поэтому гривна и укрепляется".

      Гривна по сто не будет. Но в любом случае нам придется этим людям, которые завезли сюда доллары, продали их, усилили тем самым гривну, заплатить немало денег в виде этих спекулятивных процентов под эти облигации внутренней государственной ссуды,
      – отметил журналист.

      "Это большая кормушка для приближенных к власти людей, поэтому здесь позитива нет", – добавил Гнап.

      Верховная Рада в законе о государственном бюджете Украины на 2020 год утвердила, что курс доллара в 2020 году будет на уровне 27 гривен за доллар.

      бюджет 2020
      Прожиточный минимум и минимальная зарплата на 2020 год / Инфографика 24 канала

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      Автор: Елена Трибушная
      Теги: Новости Украины Цены Финансы Гривна Налоги
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