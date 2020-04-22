Почему Украина не сможет заработать на хранении иностранной нефти

На фоне падения цен на нефть вплоть до отрицательного уровня, начали раздаваться призывы предоставить украинские мощности нефтетранспортной системы для иностранных компаний для хранения нефти. Однако такой возможности у Украины нет.

Причина в том, что технические возможности нефтетранспортной системы Украины не предусматривают возможность предоставления услуг по хранению нефти. Об этом в компании "Укртранснафта" (оператор нефтетранспортной системы Украины) сообщили в комментарии "Интерфакс-Украина".

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Технологические проблемы хранения нефти

"Все технологическое оборудование нефтетранспортной системы (трубопроводы, резервуарные парки, нефтеперекачивающей станции) было спроектировано и построено исходя из ее основной производственной задачи – обеспечивать надежную и бесперебойную транспортировку нефти", – отметили в компании.

В Украине нельзя хранить чужую нефть

Также в "Укртранснафта" отметили, что вопрос хранения нефти иностранных компаний на территории Украины не урегулирован на законодательном уровне. Следовательно нефть иностранного происхождения может находиться на территории Украины только в двух режимах – импорт или транзит.



Коротко про обвал цен на нефть / Инфографика 24 канала

