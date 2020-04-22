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      Почему Украина не сможет заработать на хранении иностранной нефти

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      Падение цены на нефть / Главред

      На фоне падения цен на нефть вплоть до отрицательного уровня, начали раздаваться призывы предоставить украинские мощности нефтетранспортной системы для иностранных компаний для хранения нефти. Однако такой возможности у Украины нет.

      Причина в том, что технические возможности нефтетранспортной системы Украины не предусматривают возможность предоставления услуг по хранению нефти. Об этом в компании "Укртранснафта" (оператор нефтетранспортной системы Украины) сообщили в комментарии "Интерфакс-Украина".

      К слову Почему падает цена на нефть: что случилось и чего ждать дальше

      Технологические проблемы хранения нефти

      "Все технологическое оборудование нефтетранспортной системы (трубопроводы, резервуарные парки, нефтеперекачивающей станции) было спроектировано и построено исходя из ее основной производственной задачи – обеспечивать надежную и бесперебойную транспортировку нефти", – отметили в компании.

      В Украине нельзя хранить чужую нефть

      Также в "Укртранснафта" отметили, что вопрос хранения нефти иностранных компаний на территории Украины не урегулирован на законодательном уровне. Следовательно нефть иностранного происхождения может находиться на территории Украины только в двух режимах – импорт или транзит.


      Коротко про обвал цен на нефть / Инфографика 24 канала
       

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины Укрнафта нефть Обвал цен на нефть
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