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      Почему украинцы получили меньшие суммы в платежках: Кабмин расставил все точки над "і"

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      В Кабмине разъяснили, каким образом снизили суммы в платежках / 24 канал

      В Кабинете министров объяснили, каким образом им удалось снизить до 30% суммы в платежках. Правительство даже разместило соответствующую видеопрезентацию.

      Как говорится на сайте Кабмина, правительству удалось создать условия для снижения цены благодаря принятию постановления №1082. Этот документ дает право местным теплоснабжающим конторам уменьшать размер платы за теплоэнергию и коммунальные услуги. В итоге уже в 124 городах пересчитали суммы в платежках.

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      Также здесь напомнили, что сумма в платежке зависит от услуги отопления и снабжения горячей водой. Услуги централизованного отопления, со своей стороны, состоят из:

      • тепловой энергии, включая стоимость газа (в среднем 80% в структуре тарифа на тепло)
      • электроэнергии,
      • оплаты труда;
      • налогов/сборов и других платежей,
      • других расходов.

      Таким образом, поскольку ранее уменьшилась цена на природный газ – в ноябре 2018 года 1 тысяча кубических метров стоила 6235,51 гривны, а в декабре 2019-го – 4276,7 гривны. Также использовали меньше газа. Именно поэтому суммы в платежках и стали меньше, объясняют в Кабмине.

      Правда, не везде размер скидки одинаков. Дело в том, что не все предприятия используют исключительно газ для отопления. В частности, могут использовать уголь, пеллеты и тому подобное. К примеру, в Славянске, в Донецкой области, местная ТЭС использует 98,2% угля и лишь 1,7% природного газа.

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      Почему суммы в платежках уменьшились: поянення Кабмина

       

       

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Водоснабжение Тарифы на газ Газ Финансы Коммунальные услуги
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