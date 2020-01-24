Почему украинцы получили меньшие суммы в платежках: Кабмин расставил все точки над "і"

В Кабинете министров объяснили, каким образом им удалось снизить до 30% суммы в платежках. Правительство даже разместило соответствующую видеопрезентацию.

Как говорится на сайте Кабмина, правительству удалось создать условия для снижения цены благодаря принятию постановления №1082. Этот документ дает право местным теплоснабжающим конторам уменьшать размер платы за теплоэнергию и коммунальные услуги. В итоге уже в 124 городах пересчитали суммы в платежках.

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Также здесь напомнили, что сумма в платежке зависит от услуги отопления и снабжения горячей водой. Услуги централизованного отопления, со своей стороны, состоят из:

тепловой энергии, включая стоимость газа (в среднем 80% в структуре тарифа на тепло)

электроэнергии,

оплаты труда;

налогов/сборов и других платежей,

других расходов.

Таким образом, поскольку ранее уменьшилась цена на природный газ – в ноябре 2018 года 1 тысяча кубических метров стоила 6235,51 гривны, а в декабре 2019-го – 4276,7 гривны. Также использовали меньше газа. Именно поэтому суммы в платежках и стали меньше, объясняют в Кабмине.

Правда, не везде размер скидки одинаков. Дело в том, что не все предприятия используют исключительно газ для отопления. В частности, могут использовать уголь, пеллеты и тому подобное. К примеру, в Славянске, в Донецкой области, местная ТЭС использует 98,2% угля и лишь 1,7% природного газа.

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Почему суммы в платежках уменьшились: поянення Кабмина