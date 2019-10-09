Почему в Киеве кладут асфальт в непогоду: объяснение Кличко

Класть асфальт в дождь, снег или при низкой температуре – неправильно. Однако существует определенный тип асфальта, который можно класть при различных условиях.

Как рассказал мэр Киева Виталий Кличко в эфире "Радио НВ", такой специальный асфальт называют гусасфальтом. Его в основном применяют при так называемом "ямочном ремонте", когда поврежденную дорогу латают маленькими кусочками.

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Действительно запрещено класть дороги, когда идет дождь или снег, или низкая температура. Но тем не менее, есть некоторые технологии, которые используют. Более того, хочу заметить для тех людей, кто говорит, что снег сошел и вместе с ним асфальт, каждый подрядчик несет за это ответственность. Они на такое дают гарантию 5 лет. И на протяжении этого периода они исправляют все недостатки за свой счет, а не за бюджетные деньги,

– подчеркнул столичный городской голова.

Что такое гусасфальт? Его еще называют литым асфальтобетоном. Это искусственный строительный материал на основе песка, щебня, минеральных порошков и полимер-битумного вяжущего вещества (тугоплавкий битум). Такой тип асфальта является эффективным на участках дороги с высокой нагрузкой и большой интенсивностью движения. Также он отличается высокой плотностью, водонепроницаемостью и морозостойкостью.

К слову, в феврале под Киевом в мокрую погоду отремонтировали дорогу Малая Александровка – Чубинское, однако за два месяца на ней уже появились колдобины.