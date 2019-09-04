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      ВИТАЛИЙ КЛИЧКО СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      В некоторых бизнес-вопросах Кличко использовали как ширму, – Фесенко

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      Виталий Кличко
      Виталий Кличко / 24 канал

      Кабмин поддержал увольнение Виталия Кличко с должности главы КГГА. Премьер Алексей Гончарук пояснил, что все из-за коррупционных схем и деятельности определенных групп, которые сильно влияют на администрации.

      В эфире 24 канала политолог Владимир Фесенко сказал, что Виталий Кличко мог быть заложником некоторых договоренностей, которые были за его спиной.

      Важно: Кабмин согласовал увольнение Кличко с должности главы КГГА

      "Он великий спортсмен, но некоторые деловые вопросы решали используя Кличко как ширму", – предположил политолог.

      На вопрос ведущей, связано ли увольнение Виталия Кличко с известным в столице застройщиком Вадимом Столаром, он ответил: "Я не суд и не правоохранительный орган, чтобы делать выводы о коррупционной связи".

      "Это очень деликатная тема, любую коррупционную связь надо доказывать. Я не хочу заниматься манипуляциями. То, что Столар имел большое влияние в Киеве – это факт бесспорный. Но надо понимать, потому что здесь такая интересная деталь есть – влияние Столара, в частности, держалось на его связях с Петром Порошенко. Но сейчас, если кто забыл, я напомню, сам Столар и несколько его людей сейчас находятся во фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" (в которую входит одиозный Виктор Медведчук, – 24 канал). Вот такой интересный парадокс", – рассказал эксперт.

      Кто такой Вадим Столар?Был народным депутатом от "Партии регионов" VI созыва. После Революции достоинства в СМИ появлялось упоминание о нем, как о "сером кардинале" столицы.

      В конце 2018 года журналисты программы "Схемы" зафиксировали, как Столара тайно возили в Администрацию Президента. В 2017 году журналисты видели, как он вместе с мэром Киева Виталием Кличко и нардепом от группы "Воля народа" Максимом Микитасем летали над Киевом.

      Фесенко пояснил, что Кабинет министров так основательно взялся за Кличко из-за экономических и политических интересов власти в столице. Кроме этого, на это могли повлиять также интересы конкретных людей или бизнес-группы.

      "Это лакомый кусок политики экономического пирога, который всегда вызывал интересы в Украине", – добавил политолог.

      Что известно про увольнение Кличко4 сентября Кабинет Министров Украины принял решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации. Соответствующее обращение правительство направило Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

      По словам премьера Алексея Гончарука, нет никаких сомнений в том, что в Киеве не прекратилась коррупционная практика и до сих пор существуют группы, которые сильно влияют на деятельность администрации.

      Политолог Владимир Фесенко прокомментировал увольнение Виталия Кличко: смотрите видео

       

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Кабинет Министров Украины Новости Киева Виталий Кличко КГГА
      Источник: 24 канал
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