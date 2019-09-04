В некоторых бизнес-вопросах Кличко использовали как ширму, – Фесенко

Кабмин поддержал увольнение Виталия Кличко с должности главы КГГА. Премьер Алексей Гончарук пояснил, что все из-за коррупционных схем и деятельности определенных групп, которые сильно влияют на администрации.

В эфире 24 канала политолог Владимир Фесенко сказал, что Виталий Кличко мог быть заложником некоторых договоренностей, которые были за его спиной.

Важно: Кабмин согласовал увольнение Кличко с должности главы КГГА

"Он великий спортсмен, но некоторые деловые вопросы решали используя Кличко как ширму", – предположил политолог.

На вопрос ведущей, связано ли увольнение Виталия Кличко с известным в столице застройщиком Вадимом Столаром, он ответил: "Я не суд и не правоохранительный орган, чтобы делать выводы о коррупционной связи".

"Это очень деликатная тема, любую коррупционную связь надо доказывать. Я не хочу заниматься манипуляциями. То, что Столар имел большое влияние в Киеве – это факт бесспорный. Но надо понимать, потому что здесь такая интересная деталь есть – влияние Столара, в частности, держалось на его связях с Петром Порошенко. Но сейчас, если кто забыл, я напомню, сам Столар и несколько его людей сейчас находятся во фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" (в которую входит одиозный Виктор Медведчук, – 24 канал). Вот такой интересный парадокс", – рассказал эксперт.

Кто такой Вадим Столар?Был народным депутатом от "Партии регионов" VI созыва. После Революции достоинства в СМИ появлялось упоминание о нем, как о "сером кардинале" столицы.



В конце 2018 года журналисты программы "Схемы" зафиксировали, как Столара тайно возили в Администрацию Президента. В 2017 году журналисты видели, как он вместе с мэром Киева Виталием Кличко и нардепом от группы "Воля народа" Максимом Микитасем летали над Киевом.

Фесенко пояснил, что Кабинет министров так основательно взялся за Кличко из-за экономических и политических интересов власти в столице. Кроме этого, на это могли повлиять также интересы конкретных людей или бизнес-группы.

"Это лакомый кусок политики экономического пирога, который всегда вызывал интересы в Украине", – добавил политолог.

Что известно про увольнение Кличко? 4 сентября Кабинет Министров Украины принял решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации. Соответствующее обращение правительство направило Президенту Украины Владимиру Зеленскому.



По словам премьера Алексея Гончарука, нет никаких сомнений в том, что в Киеве не прекратилась коррупционная практика и до сих пор существуют группы, которые сильно влияют на деятельность администрации.

Политолог Владимир Фесенко прокомментировал увольнение Виталия Кличко: смотрите видео