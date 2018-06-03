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Почему вредно заряжать смартфон ночью: эксперты назвали причину

388 Читати новину українською
Почему вредно заряжать смартфон ночью
Почему вредно заряжать смартфон ночью / Фото из свободных источников

Многие пользователи подзаряжают свои мобильные устройства ночью. Это очень удобно, ведь пока вы спите, заряд аккумулятора достигает 100% и вы можете пользоваться гаджетами целый день. Однако эксперты сообщили, что длительное подключение батареи к источнику электроэнергии, может ей навредить.

Об этом говорится на сайте "Телеграф"

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Специалисты отмечают, что каждый раз когда вы заряжаете батарею до 100% ее срок службы уменьшается. Причиной этого является то, что когда заряд падает на 1%, модуль для зарядки включается снова. Это приводит к тому, что цикл запаса заряда уменьшается на 1 отметку. Также во время полной зарядки снижается мощность батареи.

Чтобы избежать неприятных последствий "ночной зарядки", эксперты советуют отключать устройство от источника питания, когда батарея зарядится на 80%, а не на 100%. Стоит помнить, что полная разрядка и такая же полная зарядка приводит к более быстрому износу аккумулятора.

Поэтому выбор остается за вами – либо удобно заряжать гаджет (поставив его на ночь и забыв), или же продление срока службы любимого девайса.

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Теги: Техно Смартфоны
Источник: 24 Канал
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