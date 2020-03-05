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      Почти кредит МВФ: Украина может получить от приватизации 5 миллиардов гривен

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      Общая стоимость выставленных на приватизацию государственных предприятий составляет 5 миллиардов долларов. А размер новой программы, которую Украине подготовил Международный валютный фонд, составляет 5,5 миллиарда гривен. Поэтому от приватизации Украина может получить сумму, примерно эквивалентную кредиту МВФ.

      О том, сколько Украина может получить от приватизации, сообщил первый заместитель министра развития экономики Павел Кухта. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

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      По его словам, за полгода, с декабря 2019 года, Фонду госимущества на приватизацию передали 961 предприятие. А это почти в 10 раз больше, чем было на протяжении последних 10 лет.

      Их балансовая стоимость составляет примерно 3 миллиарда гривен, с потенциалом продаж 5 миллиардов. Это примерно столько же, как объем транша МВФ,
      – отметил Кухта.

      Он также добавил, что для государства приватизация – не только привлечение денег в бюджет, но и способ привлечения инвестиций в экономику.

      Обратите внимание! Кабинет Министров 3 марта решил передать на приватизацию 431 госпредприятие в Фонд госимущества. Среди переданных на приватизацию не только малые компании, но и крупные государственные предприятия – "Артемсоль", "Хлеб Украины", завод "Большевик" и ГПЗКУ.

      Основное о приватизации в Украине

      • Сейчас в государственной собственности в Украине находится более 3,5 тысячи предприятий. Примерно 1,3 тысячи из них – убыточны. Минэкономразвития уже проанализировало более 1,4 тысячи государственных предприятий, которые можно передать на приватизацию.
      • Приватизация является одной из приоритетных задач правительства. После решения Рады об отмене перечня запрещенных для приватизации объектов Владимир Зеленский поручил Министерству экономики начать подготовку к масштабной приватизации.

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      Что известно о программе МВФ для Украины

      • Международный валютный фонд начал процесс согласования новой программы финансирования Украины в размере 5,5 миллиарда долларов на три года. Предварительно ее приняли еще в декабре 2019 года, но окончательное согласование за Советом директоров МВФ.
      • Ожидали, что это произойдет уже в феврале, но процесс затянулся. МВФ ожидает от Украины принятия закона о невозможности возвращения банков экс-владельцам, завершения начатых реформ и урегулирования тарифов. Пока украинская сторона не выполнит требования, МВФ приостановил согласование новой программы.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Министерство экономического развития и торговли Транш МВФ МВФ Приватизация
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