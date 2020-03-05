Почти кредит МВФ: Украина может получить от приватизации 5 миллиардов гривен

Общая стоимость выставленных на приватизацию государственных предприятий составляет 5 миллиардов долларов. А размер новой программы, которую Украине подготовил Международный валютный фонд, составляет 5,5 миллиарда гривен. Поэтому от приватизации Украина может получить сумму, примерно эквивалентную кредиту МВФ.

О том, сколько Украина может получить от приватизации, сообщил первый заместитель министра развития экономики Павел Кухта. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

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По его словам, за полгода, с декабря 2019 года, Фонду госимущества на приватизацию передали 961 предприятие. А это почти в 10 раз больше, чем было на протяжении последних 10 лет.

Их балансовая стоимость составляет примерно 3 миллиарда гривен, с потенциалом продаж 5 миллиардов. Это примерно столько же, как объем транша МВФ,

– отметил Кухта.

Он также добавил, что для государства приватизация – не только привлечение денег в бюджет, но и способ привлечения инвестиций в экономику.

Обратите внимание! Кабинет Министров 3 марта решил передать на приватизацию 431 госпредприятие в Фонд госимущества. Среди переданных на приватизацию не только малые компании, но и крупные государственные предприятия – "Артемсоль", "Хлеб Украины", завод "Большевик" и ГПЗКУ.

Основное о приватизации в Украине

Сейчас в государственной собственности в Украине находится более 3,5 тысячи предприятий. Примерно 1,3 тысячи из них – убыточны. Минэкономразвития уже проанализировало более 1,4 тысячи государственных предприятий, которые можно передать на приватизацию.

Приватизация является одной из приоритетных задач правительства. После решения Рады об отмене перечня запрещенных для приватизации объектов Владимир Зеленский поручил Министерству экономики начать подготовку к масштабной приватизации.

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