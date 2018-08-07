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Pocophone F1 от Xiaomi станет самым дешевым флагманом компании: характеристики и цена новинки

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Pocophone F1 от Xiaomi: характеристики и цена новинки
Pocophone F1 от Xiaomi: характеристики и цена новинки / AH

Похоже, китайский производитель Xiaomi всерьез нацелен на европейский рынок, ведь новый смартфон компании под названием Pocophone F1 с мощным наполнением вот-вот появится в продаже. Несмотря на то, что устройство еще не анонсировали, оно успешно прошел сертификацию FCC и стал доступным для предварительных заказов в интернет-магазинах.

Об этом сообщает Gizmochina.

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Основные характеристики Pocophone F1 от Xiaomi

Pocophone F1 обнаружили в румынском интернет-магазине PC Garage. Согласно информации на странице товара, аппарат получил 5,99-дюймовый дисплей с разрешением 2246 x 1080 пикселей, "монобровью" и плотностью пикселей 416 PPI. "Сердцем" смартфона, как и сообщалось ранее, стал флагманский Snapdragon 845 с ядрами Kryo 385 Gold, которые работают на частоте 2,7 ГГц, и оснащены системой жидкостного охлаждения.

Pocophone F1
Страница Pocophone F1 в румынском интернет-магазине

Объем оперативной памяти составляет 6 ГБ, емкость встроенного хранилища – 64 ГБ. Дополнительно возможна установка карты памяти в слот microSD комбинированного лотка для SIM-карт. Разрешение модулей двойной основной камеры составляет 12 Мп для основного сенсора, и 5 Мп – для вспомогательного. Фронтальная и 20-мегапиксельная камера представлена одним объективом. Емкость аккумулятора с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0 равна 4 000 миллиампер часов.

Pocophone F1
Pocophone F1 получит двойную основную камеру

Интерфейсные порты представлены разъемом USB Type-C и стандартным 3,5-миллиметровым аудиоразъемом. Возможности беспроводного соединения представлены двухдиапазонным Wi-Fi модулем и поддержкой Bluetooth 5.0. Сведений о наличии NFC в характеристиках не указано.

Pocophone F1
Pocophone F1 станет самым дешевым флагманом компании Xiaomi

Цена и старт продаж Pocophone F1 от Xiaomi

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Цена предварительного заказа Pocophone F1 равна 430 евро (около 13 190 гривен) и эта информация совпадает с предварительным предположением инсайдеров. Предполагаемая стоимость модификации с 128 ГБ встроенной памяти – 460 евро (около 14 110 гривен). Кроме того, страница заказа засветилась и на сайте белорусского интернет-магазина XiStore, правда, пока без ценника.

Pocophone F1
Страница Pocophone F1 в белорусском интернет-магазине

Примечательно, что румынский интернет-магазин сообщает о наличии смартфонов на складе и готовности отгрузки покупателям с первого дня официального начала продаж. Это дает основания предполагать, что в розницу новинка поступит уже в ближайшие недели. Однако компания Xiaomi официальный срок анонса Pocophone F1 пока не озвучивала.

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Теги: Китай Цены Техно Смартфоны Xiaomi Румыния
Источник: 24 Канал
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