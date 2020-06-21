В одном из супермаркетов под Киевом палка колбасы превратилась в оружие, когда один мужчина начал бить ею другого. В итоге он сломал свою колбасу в оппонента.

Видео курьезной драки с колбасой очевидцы опубликовали в ютубе, пишет 24 канал.

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На опубликованных кадрах видно, как мужчина оплачивает свое "оружие" на кассе, выталкивает своего оппонента на улицу и начинает бить его палкой колбасы.

В это время очевидцы инцидента собираются вызвать полицию, а парень, который только что получил колбасой по голове, спрашивает, все ли они сняли на видео.

После этого мужчина с колбасой, похоже, успокоился и собирался уходить. Но этого было мало его оппоненту – он пытался копнуть другого мужчины, но сам повалился на лестницу.

Когда один из участников инцидента упал, другой нанес ему еще два удара. Последние удары стали роковыми для колбасы, которая развалилась на две части.

Под Киевом двое мужчин подрались колбасой: смотрите видео