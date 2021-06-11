Тело нашли в селе Дачное 11 июня. Умершему было 48 лет.

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Рана на голове убитого была глубиной 1,5 сантиметра. Она расположена на лбу. Заметили и ранение левого уха.

Также у мужчины была рана на передней стороне шеи. Ее глубина была значительно больше – 8 сантиметров.

Кроме этого, на трупе много ушибов и мелких ран. Сейчас обстоятельства гибели мужчины выясняются.

Что нашли на месте преступления

Возле трупа лежало много разных предметов, которые не слишком между собой связаны. На экспертизу отправили тело, а также:

штыковую лопату;

мобильный телефон;

куски деревянной дверной рамы;

две пары кроссовок;

сковородку.

Обратите внимание! В Соломенском районе Киева мужчина до смерти избил 55-летнего киевлянина, у которого снимал жилье. Это случилось, когда они вместе пили алкоголь. Драка началась из-за ревности к общей знакомой.