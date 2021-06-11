Тело нашли в селе Дачное 11 июня. Умершему было 48 лет.
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Рана на голове убитого была глубиной 1,5 сантиметра. Она расположена на лбу. Заметили и ранение левого уха.
Также у мужчины была рана на передней стороне шеи. Ее глубина была значительно больше – 8 сантиметров.
Кроме этого, на трупе много ушибов и мелких ран. Сейчас обстоятельства гибели мужчины выясняются.
Что нашли на месте преступления
Возле трупа лежало много разных предметов, которые не слишком между собой связаны. На экспертизу отправили тело, а также:
- штыковую лопату;
- мобильный телефон;
- куски деревянной дверной рамы;
- две пары кроссовок;
- сковородку.