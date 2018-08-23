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Под Харьковом крупный пожар на заводе по переработке пластика: фото и видео

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Масштабный пожар на заводе по переработке пластика возле Харькова
Масштабный пожар на заводе по переработке пластика возле Харькова / Пресс-служба ГСЧС

В ночь на 23 августа неподалеку от Харькова произошел пожар на предприятии, которое занимается переработкой пластика.

Как информирует пресс-служба ГСЧС области, сообщение о пожаре поступило на номер 101 примерно в 1:35.

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Тушить возгорание отправили 6 отделений службы спасения на автоцистернах и 32 спасателей.

Пожарные, прибывшие на место, выяснили, что на площади примерно 2 тысячи квадратных метров под металлическим навесом горит прессованная пластиковая тара.

В 4 утра огонь удалось локализовать, а в 7:40 – полностью потушить пожар.

Погибших и пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, к счастью, нет.

Смотрите видео с места пожара на заводе по переработке пластика возле Харькова:

К слову, несколькими днями ранее в Запорожье произошел пожар на заводе, который занимается переработкой резины.

Теги: Новости Украины ГСЧС Пожар Новости Харькова
Источник: 24 Канал
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