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      Под Кабмином требуют создать Министерство ветеранов: фото, видео

      25 Читати новину українською
      Митинг за создание Министерства ветеранов
      Митинг за создание Министерства ветеранов / Facebook-страница "Национального корпуса"

      В среду, 7 ноября, под зданием Кабмина несколько сот активистов "Национального корпуса" и ветеранов АТО проводят акцию с требованием создания Министерства по делам ветеранов. Оно бы упростило получение статуса участников боевых действий и решение различных вопросов для тех, кто с 2014 года воевал на Донбассе.

      Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

      Среди присутствующих митингующих активисты "Национального корпуса" и ветераны полка "Азов", активисты организации "Единый союз патриотов Украины", стоят несколько человек с флагом батальона "Айдар". Многие участники акции одеты в камуфляжную форму.

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      Проход к зданию Кабмина преграждает кордон правоохранителей. Также несколько микроавтобусов с правоохранителями расположены во внутреннем дворе здания правительства. Ситуация в районе проведения митинга спокойная.

      Напомним, 27 февраля Верховная Рада рекомендовала Кабмину создать Министерство по делам ветеранов. В конце марта правительство начало этот процесс.

      Зачем создавать Министерство ветеранов?
      В теории – чтобы устранить весь бюрократический беспорядок. Министерство должно заниматься разработкой государственной политики в этой сфере, разработать проект изменений к законодательству, определить, как будет реализована вся система попечения ветеранами, какие вопросы здесь являются более приоритетными и какие бюджеты на это нужны. То есть министерство должно решать все вопросы, связанные со здоровьем ветеранов, поддержкой их семей, предоставлением льгот, обеспечением жильем и создать условия для нормального трудоустройства.

      Теги: Новости Украины АТО Кабинет Министров Украины протесты Пикет Новости Киева Новости политики Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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