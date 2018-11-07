Под Кабмином требуют создать Министерство ветеранов: фото, видео

В среду, 7 ноября, под зданием Кабмина несколько сот активистов "Национального корпуса" и ветеранов АТО проводят акцию с требованием создания Министерства по делам ветеранов. Оно бы упростило получение статуса участников боевых действий и решение различных вопросов для тех, кто с 2014 года воевал на Донбассе.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Среди присутствующих митингующих активисты "Национального корпуса" и ветераны полка "Азов", активисты организации "Единый союз патриотов Украины", стоят несколько человек с флагом батальона "Айдар". Многие участники акции одеты в камуфляжную форму.

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Проход к зданию Кабмина преграждает кордон правоохранителей. Также несколько микроавтобусов с правоохранителями расположены во внутреннем дворе здания правительства. Ситуация в районе проведения митинга спокойная.

Напомним, 27 февраля Верховная Рада рекомендовала Кабмину создать Министерство по делам ветеранов. В конце марта правительство начало этот процесс.

Зачем создавать Министерство ветеранов?

В теории – чтобы устранить весь бюрократический беспорядок. Министерство должно заниматься разработкой государственной политики в этой сфере, разработать проект изменений к законодательству, определить, как будет реализована вся система попечения ветеранами, какие вопросы здесь являются более приоритетными и какие бюджеты на это нужны. То есть министерство должно решать все вопросы, связанные со здоровьем ветеранов, поддержкой их семей, предоставлением льгот, обеспечением жильем и создать условия для нормального трудоустройства.