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      Под Киевом таинственно исчезли граждане Казахстана: в полиции подозревают, что их убили

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      По дороге в Борисполь пропали двое граждан Казахстана: полиция открыла производство по статье об умышленном убийстве / Пресс-служба Укравтодора

      По дороге в аэропорт "Борисполь", что под Киевом, пропали мужчина и женщина. Они являются гражданами Казахстана. Столичные правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

      Правоохранителям об исчезновении сообщила знакомая мужчины. Женщина рассказала, что они должны были вылететь из аэропорта "Борисполь" домой в Казахстан. Правда, на самолет так и не сели и на телефонные звонки не отвечают, передает пресс-служба Нацполиции Киева.

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      Речь идет о 35-летнем Денисе Булгакове и 23-летней Ксении Шокареве.

      Мужчина имеет такие приметы:

      • на вид 35 – 37 лет,
      • среднее телосложение,
      • рост – 170 – 175 сантиметров,
      • карие глаза,
      • короткие черные волосы,
      • был одет в черную куртку и синие джинсы,
      • с собой имел два больших чемодана желтого и синего цвета.

      Казахстан, зникнення, поліція, чоловік, жінка, Денис Булгаков
      Пропавший в Украине гражданин Казахстана Денис Булгаков

      Приметы девушки:

      • на вид 23 – 25 лет,
      • худощавое телосложение,
      • рост – 170 снатиметров,
      • лицо – овальное,
      • карие глаза,
      • волосы – длинные, темного цвета;
      • была одета в черную куртку и джинсы синего цвета,
      • с собой имела рюкзак бежевого цвета.


      Пропавшая в Украине гражданка Казахстана Ксения Шокарева

      Во время досудебного расследования правоохранители выяснили, что граждане Казахстана выселились из отеля в Подольском районе столицы и на такси выехали в направлении аэропорта "Борисполь". Впоследствии таксист рассказал полицейским, что его пассажиры вышли на остановке общественного транспорта в поселке Гора Бориспольского района.

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      Сейчас сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия. В частности, правоохранители пытаются узнать любую информацию относительно возможного места пребывания без вести пропавших.

      Обращаемся к гражданам, кто располагает информацией о местонахождении указанных лиц, сообщить в дежурную часть Подольского управления полиции по круглосуточным номерам: (044) 425-24-34 или 102,
      – добавляют в полиции.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости Киева Полиция Криминальные новости Новости Казахстана Новости Борисполя
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