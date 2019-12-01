Подорожание кофе в мире: прогноз для Украины

Повышение цен на кофе – мировой тренд. В ноябре 2019 года он вырос на рекордные 23% по сравнению с октябрем. Если в октябре фунт (0,45 кг) кофе продавался по 0,93 доллара, то в ноябре – уже за 1,15 доллара.

Несмотря на резкое подорожание, общие цены на кофе, по последним данным, падают. Восемь лет назад, например, цена за фунт составляла целых 3 долл.

Есть несколько причин этому фактору. Во-первых, плохие урожаи у одного из трех крупнейших экспортеров арабики – Гондураса.

Гондурас

Страна в Центральной Америке. Переживает пятилетнюю засуху, которая уничтожает урожаи и плантации. Глобальное потепление и повышение общей температуры добавляет проблем. Это может привести к уменьшению биоразнообразия и, из-за этого – к минимизации выбора кофе. Ученые считают, что 60% из 124 видов кофейных растений – на грани вымирания. Более 100 видов растут в тропических лесах, включая ⅔ кофе, который употребляют люди. К 2028 году половина видов могут исчезнуть.

Второй причиной роста цен можно назвать рост спроса на кофе по всему миру. По последним данным, люди на планете выпивают до 2 млрд чашек в день. Экспортная индустрия сейчас оценивается в 20 млрд долл., Но большинство кофе производят развивающиеся страны, а не лидирующие экономики мира.

Кофе в Украине: рост импорта и любовь к натуральному

Украина постоянно наращивает импорт кофе. По данным 2018 года, наша страна нарастила его на 11%. Рынок составляет почти 9,5 млрд долл.

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Импорт растет последние 5 лет: если в 2014 году было поставлено 24 262 тонн кофейных изделий, то в 2018 – уже 39 794 т/год, то есть на 15 532 тонн больше. По имеющимся на 2016 год данным, больше всего кофе Украина импортирует из Польши – 6360 тонн. На втором месте – Германия с 4288 тоннами. Стоит отметить, что Украина мало импортирует кофе непосредственно из стран, где он производится. Например, импорт из Гондураса составляет лишь 231 тонну, из Колумбии – 251 т, из Эфиопии – 188 тонн. То есть это покупка уже обработанного кофе.

Украинцы – далеко не лидеры в потреблении кофе вне дома. Среднестатистический украинец выпивает около 100 чашек кофе в год не дома, тогда как лидеры рейтинга – Германия – 772 чашки.

В Украине все большую популярность приобретает натуральный кофе, который занимает около трети рынка. Его потребление за прошлый год по данным USDA (Министерство сельского хозяйства США) выросло на 12%. Все остальное приходится на более дешевый растворимый кофе – он ​​стоит 3-4 гривны, в то время как натуральный – до 10 грн – и на молочные смеси и другие добавки. Консалтинговые фирмы считают, что рынок продолжит развиваться, в 2019 году ожидается рост на 5-7%.