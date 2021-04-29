Двое подростков в Одессе ограбили прохожего: украли цепочку и браслет
Двое юношей в возрасте 15 лет встретили мужчину на безлюдной улице в Киевском районе Одессы. Подростки напали на прохожего поздно вечером 28 апреля и ограбили его.
Источник:Национальная полиция
В полиции сообщили о том, что малолетних преступников задержали уже через несколько часов после совершения преступления. Обнаружили по горячим следам – когда ребята пытались продать украденные драгоценности.
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Что известно о грабеже в Одессе
- Двое юношей выследили и избили 37-летнего одессита.
- Они сорвали с шеи цепочку и браслет с руки, после чего скрылись.
- За несколько часов они пыталась продать похищенные украшения – их задержали.
- Правоохранители выяснили, что один из несовершеннолетних уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление.
- Сейчас обоим подросткам сообщили о подозрении в совершении преступления.
- Согласно уголовному кодексу, им может грозить от 4 до 6 лет лишения свободы.
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