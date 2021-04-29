Двое юношей в возрасте 15 лет встретили мужчину на безлюдной улице в Киевском районе Одессы. Подростки напали на прохожего поздно вечером 28 апреля и ограбили его.

В полиции сообщили о том, что малолетних преступников задержали уже через несколько часов после совершения преступления. Обнаружили по горячим следам – когда ребята пытались продать украденные драгоценности. К теме Надевал резиновую маску и угрожал: задержали серийного грабителя из Днепропетровщины – фото Что известно о грабеже в Одессе Двое юношей выследили и избили 37-летнего одессита.

Они сорвали с шеи цепочку и браслет с руки, после чего скрылись.

За несколько часов они пыталась продать похищенные украшения – их задержали.

Правоохранители выяснили, что один из несовершеннолетних уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление.

Сейчас обоим подросткам сообщили о подозрении в совершении преступления.

Согласно уголовному кодексу, им может грозить от 4 до 6 лет лишения свободы. Обратите внимание! Наказание за свои действия юноши понесут самостоятельно и в полной мере, поскольку в Украине уголовная ответственность наступает с 14 лет.