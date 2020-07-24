Дом антикоррупционера Виталия Шабунина ночью 23 июля подожгли неизвестные. Соучредитель ОО "Центр противодействия коррупции" Дария Каленюк сразу заявила, что на месте пожара, вероятно, нашли остатки взрывчатки. Однако в полиции это отрицают.

Информация о найденых останках от взрывных устройств во время пожара на Бориспильщине является недостоверной, сообщили в пресс-службе полиции Киевщины.

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В полиции добавили, что дополнительный осмотр места происшествия проводили взрывотехники, криминалистическая лаборатория полиции Киевщины, лаборатория НИЭКЦ МВД, а также были привлечены эксперты пожарно-технической службы ГСЧС.

При осмотре специалисты изъяли пожарный мусор, следы биологического происхождения и другие вещественные доказательства. Все отправили на экспертизу.

В полиции отмечают, что после выводов экспертов будет установлено, каким образом произошло возгорание дома.

Специалисты-эксперты не обнаружили на месте пожара любых остатков взрывчатых предметов,

– уверяют в полиции.

По словам правоохранителей, наличие взрывчатки не подтвердили показания свидетелей, очевидцев и другими доказательствами. В полиции отметили, что "распространение недостоверной информации в СМИ может навредить расследованию уголовного производства".

Что говорили активисты

Соучредитель ОО "Центр противодействия коррупции" Дария Каленюк во время стрима с места происшествия заявила, что на месте пожара нашли остатки взрывчатки.

Уже очевидно, что это был поджог. Из того, что я могу неэкспертно комментировать, то на пороге идентифицировали устройства,

– объясняла активистка.

Под порогом якобы нашли взрывчатку и обозначили ее листочком №5.

Поджог дома Шабунина: что известно

Дом Виталия Шабунина ночью 23 июля подожгли неизвестные, никто не пострадал.

Шабунин заявил, что перед возгоранием у входа в дом прогремел взрыв.

Родные Шабунина связывают случай с его антикоррупционной деятельностью.

Полиция начала уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Шабунин требует переквалифицировать дело на покушение на жизнь.

Международные сообщества выразили обеспокоенность из-за поджога дома активиста.