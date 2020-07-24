Поджог дома Шабунина: полиция отрицает, что на территории нашли взрывчатку
Дом антикоррупционера Виталия Шабунина ночью 23 июля подожгли неизвестные. Соучредитель ОО "Центр противодействия коррупции" Дария Каленюк сразу заявила, что на месте пожара, вероятно, нашли остатки взрывчатки. Однако в полиции это отрицают.
Информация о найденых останках от взрывных устройств во время пожара на Бориспильщине является недостоверной, сообщили в пресс-службе полиции Киевщины.
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В полиции добавили, что дополнительный осмотр места происшествия проводили взрывотехники, криминалистическая лаборатория полиции Киевщины, лаборатория НИЭКЦ МВД, а также были привлечены эксперты пожарно-технической службы ГСЧС.
При осмотре специалисты изъяли пожарный мусор, следы биологического происхождения и другие вещественные доказательства. Все отправили на экспертизу.
В полиции отмечают, что после выводов экспертов будет установлено, каким образом произошло возгорание дома.
Специалисты-эксперты не обнаружили на месте пожара любых остатков взрывчатых предметов,
– уверяют в полиции.
По словам правоохранителей, наличие взрывчатки не подтвердили показания свидетелей, очевидцев и другими доказательствами. В полиции отметили, что "распространение недостоверной информации в СМИ может навредить расследованию уголовного производства".
Что говорили активисты
Соучредитель ОО "Центр противодействия коррупции" Дария Каленюк во время стрима с места происшествия заявила, что на месте пожара нашли остатки взрывчатки.
Уже очевидно, что это был поджог. Из того, что я могу неэкспертно комментировать, то на пороге идентифицировали устройства,
– объясняла активистка.
Под порогом якобы нашли взрывчатку и обозначили ее листочком №5.
Поджог дома Шабунина: что известно
- Дом Виталия Шабунина ночью 23 июля подожгли неизвестные, никто не пострадал.
- Шабунин заявил, что перед возгоранием у входа в дом прогремел взрыв.
- Родные Шабунина связывают случай с его антикоррупционной деятельностью.
- Полиция начала уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.
- Шабунин требует переквалифицировать дело на покушение на жизнь.
- Международные сообщества выразили обеспокоенность из-за поджога дома активиста.
Что известно о Виталии Шабунине?
Виталий Шабунин – известный в Украине общественный деятель в сфере борьбы с коррупцией, возглавляет правление общественной организации "Центр противодействия коррупции" и входит в Нацсовет по вопросам антикоррупционной политики. Организация активиста существует за счет западных фондов, в том числе и Джорджа Сороса.