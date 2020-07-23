В посольстве США в Украине прокомментировали пожар в доме главы "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина. Дипломаты обеспокоены количеством нападений в Украине, как против политических деятелей, так и против общественных активистов.

В посольстве США обеспокоены нападениями на активистов

В американском посольстве призвали тщательно расследовать дело и привлечь к ответственности всех причастных. Об этом дипведомство сообщило в Твиттере.

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В благополучных демократиях граждане должны иметь возможность высказывать мнение, не боясь за свою физическую безопасность,

– говорится в сообщении дипведомства.

Ранее аналогичную позицию высказали и в представительстве ЕС в Украине.

Шабунин требует переквалифицировать дело

Отметим, что правоохранители расследуют случай с пожаром как умышленное уничтожение или повреждение имущества. Сам Шабунин требует переквалификации на покушение на жизнь.

Что известно о пожаре в доме Шабунина