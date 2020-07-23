Поджог дома Шабунина: реакция посольства США
В посольстве США в Украине прокомментировали пожар в доме главы "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина. Дипломаты обеспокоены количеством нападений в Украине, как против политических деятелей, так и против общественных активистов.
В посольстве США обеспокоены нападениями на активистов
В американском посольстве призвали тщательно расследовать дело и привлечь к ответственности всех причастных. Об этом дипведомство сообщило в Твиттере.
К теме Дом Шабунина ночью подожгли неизвестные: что говорит сам активист и полиция – фото
В благополучных демократиях граждане должны иметь возможность высказывать мнение, не боясь за свою физическую безопасность,
– говорится в сообщении дипведомства.
Ранее аналогичную позицию высказали и в представительстве ЕС в Украине.
Шабунин требует переквалифицировать дело
Отметим, что правоохранители расследуют случай с пожаром как умышленное уничтожение или повреждение имущества. Сам Шабунин требует переквалификации на покушение на жизнь.
Что известно о пожаре в доме Шабунина
- В Киеве ночью 23 апреля вспыхнул пожар в доме главы "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина.
- Ни активиста, ни его жены и детей в доме не было. Родители успели выйти.
- Перед возгоранием у входа в дом прогремел взрыв. Впрочем, активист исключил вероятность взрыва газа.