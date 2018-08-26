Поджог виноградников в Одесской области: детали расследования

Продолжение скандальной истории с поджогом виноградников в Одесской области. Накануне винодел Кристоф Лакарен заявил, что его угодья подожгли. 20 гектаров уничтожено. Тем временем полиция и спасатели заявили, что горела на самом деле трава и даже не открыли уголовное производство.

Наши журналисты поехали в Шабо – именно там производит вино француз. Пообщались с потерпевшим и собственными глазами увидели сожженный виноград. Французский винодел Кристоф Лакарен живет и работает в Украине уже 13 лет. Он приобрел свои угодья неподалеку от поселка Шабо, хорошо известного своими виноградниками и плодородными землями. Именно здесь француз взял 130 гектаров земли, на которой и выращивает виноград.

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На арендованных землях Кристоф ввел свой собственный метод выращивания винограда – он оставляет поле с высокой травой и кустами, ведь убежден – так ягода держит влагу и вырастает лучшей для производства винного продукта.

За такой способ выращивания винограда Кристофа критикуют местные предприниматели. Заявляя, что на этих полях ничего не растет, и пытаясь забрать землю под свои бизнес-потребности.

Претендентов на распределение этих паев несколько – уверен винодел. По его мнению, именно кто-то из них сделал умышленный поджог сразу в трех местах на полях с виноградниками. Дочь Кристофа даже нашла предполагаемые доказательства рядом.

Сгорела часть виноградника

По подсчетам винодела, огонь уничтожил около 20 гектаров виноградников. Обращения в полицию результатов не дали – там не видят оснований открывать уголовное дело и сообщили, что проводят проверку по факту возгорания виноградников. И обнародовали следующую информацию: спасатели также не считают возгорание чем-то серьезным, утверждая, что вместо виноградников горела сухая трава.

Площадь пожара составила не более 1 гектара. Сейчас устанавливается правообладатель данной территории. Территория полностью захламлена, поэтому сказать, кому она принадлежит, и что она обрабатывается должным образом – невозможно,

– отметил заместитель начальника Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Одесской области Александр Крицкий.

Такие обвинения возмутили винодела. Говорит, чтобы лично продемонстрировать причиненные убытки, пригласил на встречу и главу района, и правоохранителей и спасателей, однако в назначенное время никто так и не появился.

Винодел уверяет: высокая трава на поле – это собственный метод выращивания винограда

Винодел все же надеется на справедливое расследование поджогов и помощь от местной власти в защите уникальных виноградников. Он написал обращение к руководителю Одесской областной администрации и президенту Украины. Ведь именно Петру Порошенко Кристоф Лакрен ранее лично рассказывал о давлении со стороны чиновников и просил вмешаться в ситуацию.