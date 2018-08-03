"Погибну, но в своем дворе": история двух пенсионеров-патриотов, которые живут на линии огня

Они пережили вторую мировую, но война снова пришла в их дом. Супруги пенсионеров из поселка Новгородское, что в Донецкой области, по иронии судьбы оказались на самой передовой.

В их дом прилетали мины и артснаряд, мужчина недавно был ранен вражеским снайпером. Однако бежать они не собираются, ведь здесь их дом.

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"Мы дети войны, а теперь еще и старики войны", – говорит жительница пгт. Новгородское Любовь.

Любови и господину Николаю под 80. В Новгородском они родились и прожили всю жизнь. Большую его часть тяжело работали, чтобы построить собственное жилье. Николай – токарем на заводе, Любовь – воспитательницей. Однако спокойной старости не получилось, ведь в 2014 году в их дом пришла война.



Любовь

Николай

"Рассчитывали обеспечить себя в старости, а оказывается не обеспечили, а обречены на гибель", – сказал Николай, житель пгт. Новгородское.

Дом супругов – на окраине поселка. Именно рядом с ним проходит линия фронта, к оккупированной Горловки отсюда рукой подать. Сюда постоянно прилетают снаряды со стороны боевиков.

Следы от обстрелов

В апреле г. Николая ранило в руку, когда он пытался перекрыть крышу после предварительного обстрела. Тогда первую помощь ему оказали украинские солдаты.

Кровь перевязали, кровь остановили, а так – очень много крови потерял, что я от бессилия даже не мог встать. Как упал на дороге, не мог даже встать,

– вспоминает Николай.

Перекрыть крышу так и не удалось, она до сих пор вся в дырках от пуль и осколков. Поэтому, когда дождь – с потолка капает.

Николай указывает на проблемы с потолком

Николай пытался перекрыть крышу после предварительного обстрела

И хотя люди ко всему привыкают, к войне привыкнуть невозможно. Супруги говорят, что живут в постоянном страхе. "Это страшно, это страшно. Особенно, как начинают вот минами... В погребе думаешь: завалит и все, и на том конец", – рассказала Любовь.

Они прекрасно знают, кто стреляет по их дому. Они понимали еще в 2014 году, но многие их односельчане были как зомбированные, и радушно встретили российских наемников в родном городе.

На референдум много кто бегал. Я ни в коем случае, отказывал, нельзя разделять Украину. Нет, бегали – разделяли,

– отметил Николай.

Затем те, что привели войну, бросились отсюда. Одни отправились в Горловку – к террористам, другие поехали на мирную часть Украины. Те, кто переехали на оккупированную территорию, по словам Любви, неплохо себя чувствуют, потому что получают пенсию и здесь, и там.

"Они Путина – они враги. Они говорят, что пусть бы продолжалось. Две пенсии – украинскую и российскую", – пересказала Любовь.

Между тем старенькие живут на одну украинскую мизерную пенсию, едва хватает на еду и лекарства. А за четыре года войны у Николая с Любовью от постоянного стресса существенно ухудшилось здоровье.

Стареньким едва хватает на еду и лекарства

Двор Николая и Любви

Они верят, что война закончится, но не уверены, что доживут до этого момента. Несмотря на постоянные обстрелы оставлять родной поселок не собираются.

Погибну здесь, но в своем дворе. Это все мое родное. Все выстраданное, так сказать,

– подтвердил Николай.