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"Загину, але у своєму дворі": історія двох пенсіонерів-патріотів, які живуть на лінії вогню

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Вони пережили другу світову, але війна знову прийшла в їхній дім. Подружжя пенсіонерів із селища Новгородське, що на Донеччині, за іронією долі опинилось на самій передовій.

У їхню хату прилітали міни та артснаряди, чоловік нещодавно був поранений ворожим снайпером. Проте тікати вони не збираються, адже тут їхній дім. 

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"Ми діти війни, а тепер ще й старики війни", – говорить мешканка смт Новгородське Любов.

Пані Любові та пану Миколі під 80. У Новгородському вони народилися і прожили все життя. Більшу його частину важко працювали, аби збудувати власне житло. Микола – токарем на заводі, Любов – вихователькою. Проте спокійної старості не вийшло, адже в 2014 році в їхній дім прийшла війна.


Любов


Микола

"Розраховували забезпечити себе на старість, а виявляється не забезпечили, а приречені на загибель", – сказав Микола, мешканець смт Новгородське.

Хата подружжя – на околиці селища. Саме поряд з нею проходить лінія фронту, до окупованої Горлівки звідси рукою подати. Сюди постійно прилітають снаряди з боку бойовиків.

війна на донбасі
Сліди від обстрілів

У квітні пана Миколу поранило в руку, коли він намагався перекрити дах після попереднього обстрілу. Тоді першу допомогу йому надали українські солдати.

Кров перев'язали, кров зупинили, а так – дуже багато крові втратив, що я від безсилля навіть не міг встати. Як впав на дорозі, не міг навіть встати,
– згадує Микола.

Перекрити дах так і не вдалось, він досі весь в дірках від куль та осколків. Відтак, коли дощ – зі стелі капає.


Микола показує на проблеми зі стелею

війна на донбасі
Микола намагався перекрити дах після попереднього обстрілу

І хоча люди до всього звикають, до війни звикнути неможливо. Подружжя каже, що живе у постійному страху. "Це страшне, це страшне. Особливо, як починають ото мінами... В льосі думаєш: завалить і все, і на тому кінець", – розповіла Любов.

Вони чудово знають, хто стріляє по їхньому домі. Вони розуміли ще у 2014 році, але багато їхніх односельців були наче зомбовані, і радо зустріли російських найманців в рідному місті.

На референдум багато, хто бігав. Я ні в якому разі, відмовляв, не можна розділяти Україну. Ні, бігали – розділяли,
– наголосив Микола.

Потім ті, що привели війну, чкурнули звідси. Одні подалися в Горлівку – до терористів, інші поїхали на мирну частину України. Ті, хто переїхали на окуповану територію, за словами пані Любові, непогано себе почувають, бо отримують пенсію і тут, і там.

"Вони за Путіна – вони вороги.  Вони кажуть, що хай би продовжувалось. Дві пенсії – українську та російську", – переповіла Любов.

Тим часом старенькі живуть на одну українську мізерну пенсію, заледве вистачає на їжу і ліки. А за чотири роки війни у Миколи з Любов'ю від постійного стресу суттєво погіршилось здоров'я.

війна на донбасі
Стареньким заледве вистачає на їжу і ліки

війна на донбасі
Двір Миколи та Любові

Вони вірять, що війна закінчиться, але не впевнені, що доживуть до цього моменту. Попри постійні обстріли полишати рідне селище не збираються.

Загину тут, але у своєму дворі. Оце все моє рідне. Все вистраждана, так би мовити,
– ствердив Микола.

Автор: Євген Назаренко
Теги: Новини України Війна на Донбасі Пенсіонери Україна – Росія
Джерело: 24 канал
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