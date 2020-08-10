На Киев надвигается гроза и ливни
Синоптики прогнозируют в Киеве грозу и ливни, возможен град. Кроме того, порывы ветра будут достигать до 24 метров в секунду.
В Киеве ожидают ухудшения погодных условий, об этом сообщили в телеграме КГГА.
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В столице прогнозируют грозу и ливни, возможен град,
– говорится в сообщении.
Кроме того, ожидаются сильные порывы ветра: 18 – 24 метра в секунду.
Гидрослужба КК "Киевавтодор" работает в усиленном режиме. На местах возможных подтоплений уже дежурит техника. В КГГА сообщают о 72 единицах спецтранспорта и спецсредств для ликвидации последствий непогоды.
К слову, о дожде с грозой в Киеве 10 августа ранее предупреждала и синоптик Наталья Диденко.
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Что делать в случае сильного ветра
- плотно закрыть все окна домов, убрать из балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, держаться как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- спрятаться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
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