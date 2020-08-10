Синоптики прогнозируют в Киеве грозу и ливни, возможен град. Кроме того, порывы ветра будут достигать до 24 метров в секунду.

В Киеве ожидают ухудшения погодных условий, об этом сообщили в телеграме КГГА.

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В столице прогнозируют грозу и ливни, возможен град,

– говорится в сообщении.

Кроме того, ожидаются сильные порывы ветра: 18 – 24 метра в секунду.

Гидрослужба КК "Киевавтодор" работает в усиленном режиме. На местах возможных подтоплений уже дежурит техника. В КГГА сообщают о 72 единицах спецтранспорта и спецсредств для ликвидации последствий непогоды.

К слову, о дожде с грозой в Киеве 10 августа ранее предупреждала и синоптик Наталья Диденко.

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Что делать в случае сильного ветра

плотно закрыть все окна домов, убрать из балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, держаться как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

спрятаться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Что нельзя делать во время грозы / Инфографика 24 канала