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      Пограничники задержали россиянина, который хотел попасть в Украину по поддельным документам

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      Пограничники задержали россиянина, который хотел попасть в Украину по поддельным документам
      Пограничники задержали россиянина, который хотел попасть в Украину по поддельным документам / ГПСУ

      В Одессе сотрудники Государственной пограничной службы в аэропорту задержали россиянина, который пытался попасть из Турции в Украину по поддельным документам.

      Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Одессе.

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      Поддельный документ гражданина России, который он приобрел за 2 тысячи долларов, пограничники изъяли. А правонарушителя должны депортировать в страну, из которой прибыл.

      К тому же, россиянину запретили въезд на три года.

      В Госпогранслужбе отметили, что в течение прошлого года выявили около 500 попыток использования гражданами поддельных или чужих документов, еще 5,2 тысячи человек пытались пересечь границу по недействительным документам.

      Напомним, в мае пограничники не пропустили на территорию Украины двух граждан России, которые оказались представителями росСМИ. Во время проверки украинские пограничники выяснили, что один из них имеет отношение к российскому пропагандистскому каналу "Россия".

      Теги: Новости России Новости Украины Новости Одессы Госпогранслужба
      Источник: 24 канал
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