Во Львове простились с комбатом Украинской добровольческой армии Андреем Гергертом
3 августа во Львове похоронили комбата 8 добровольческого батальона "Аратта" Андрея Гергерта. Он умер 1 августа от тяжелой онкологической болезни, которую у него диагностировали менее полугода назад.
Попрощаться с бойцом и провести его к месту упокоения пришли побратимы из разных городов Украины. Похоронная процессия прошла по улицам Львова, передает "Радио Свобода".
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На похороны приехало много добровольцев и волонтеров из Мариуполя, где Андрей Гергерт находился с батальоном. Гергерта похоронили на Лычаковском кладбище.
Известно, что комбат в течение последних месяцев боролся с раком желудка.
Во Львове попрощались с Андреем Гергертом / Фото пресс-службы Львовского городского совета
Что известно про Андрея Гергерта
- Андрей Гергерт родился в 1978 году в городке Николаев на Львовщине.
- С 2001 года занимался бизнесом в Крыму, а в Киев переехал во время Майдана.
- В столице Гергерт познакомился с Дмитрием Ярошем и присоединился к "Правому сектору".
- Принимал участие в войне на Донбассе в составе "Добровольческого украинского корпуса", а позже возглавил 8-й батальон ДУК.
- Дважды баллотировался в ВРУ – в 2014 году самовыдвиженцем, а в 2019 году от ВО "Свобода" по 126 округе во Львове. Однако оба раза занял второе место, уступив Андрею Коту.
- В 2016 году Гергерт получил орден Богдана Хмельницкого III степени.
- У комбата осталась жена и четверо детей.