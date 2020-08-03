3 августа во Львове похоронили комбата 8 добровольческого батальона "Аратта" Андрея Гергерта. Он умер 1 августа от тяжелой онкологической болезни, которую у него диагностировали менее полугода назад.

Попрощаться с бойцом и провести его к месту упокоения пришли побратимы из разных городов Украины. Похоронная процессия прошла по улицам Львова, передает "Радио Свобода".

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На похороны приехало много добровольцев и волонтеров из Мариуполя, где Андрей Гергерт находился с батальоном. Гергерта похоронили на Лычаковском кладбище.

Известно, что комбат в течение последних месяцев боролся с раком желудка.

Во Львове попрощались с Андреем Гергертом / Фото пресс-службы Львовского городского совета

Что известно про Андрея Гергерта