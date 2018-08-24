Появилась цена процессоров Intel Coffee Lake Refresh

Технические характеристики процессоров Intel Core серии 9000 уже давно не держат в секрете, а вот цены на новинки остаются неизвестны. Однако некоторые европейские интернет-магазины решили не ждать команды от компании Intel и начали принимать предварительные заказы на старшие чипы Coffee Lake Refresh, опубликовав их ориентировочную цену.

Об этом сообщает ComputerBase.

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Возглавит новое семейство центральных процессоров, как известно, Intel Core i9-9900K. Он имеет восемь ядер с поддержкой Hyper-Threading, 16 МБ кэш-памяти третьего уровня и работает на номинальной частоте в 3,6 ГГц. В зависимости от числа используемых ядер и характера нагрузки в boost-режиме его частота будет повышаться до отметки 4,7-5 ГГц.

Цена на процессоры Intel серии 9000

В европейской рознице за первый 8-ядерный чип для массовой платформы Intel LGA1151 придется отдать 560 евро (около 18 140 гривен), а на строчку ниже расположился Core i7-9700K (8 ядер / 8 потоков, 3,6 / 4,9 ГГц) и он будет доступен по цене 435 евро (около 14 090 гривен). Для сравнения, "юбилейный" Intel Core i7-8086K (6 ядер / 12 потоков, 4/5 ГГц) можно купить за 415 евро (около 13 440 гривен), а ближайшее решение конкурента – AMD Ryzen 7 2700X (8 ядер / 16 потоков, 3,7 / 4 , 3 ГГц) оценивается европейскими магазинами в 315 евро (около 10 200 гривен).

Процессоры Intel Coffee Lake Refresh презентуют в октябре

Стоит отметить, что релиз процессоров Intel Coffee Lake Refresh, по имеющейся информации, состоится в октябре. Новые CPU будут поддерживаться уже доступным в продаже материнскими платами на чипсетах серии 300, а старшие решения смогут похвастаться припоем под крышкой.

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