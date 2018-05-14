Появились первые фото бюджетных смартфонов от Motorola Moto C2 и C2 Plus
Компания Motorola планирует выпустить еще одну линейку бюджетных смартфонов Moto C, это две модели – Moto C2 и Moto C2 Plus. В сети уже опубликовали фото смартфонов.
Об этом пишет hub.91mobiles.
Дизайн выдержан в фирменном стиле Motorola. Так, Moto C2 и Moto C2 Plus внешне напоминают прошлогодние модели Moto E4 и Moto E4 Plus.
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Дисплей имеет соотношение сторон 16:9, а также широкие рамки по бокам экрана. Корпус выполнен из пластика. В младшей модели под дисплеем размещен логотип Moto, а в старшей на этом же месте кнопка Home. Там же встроенный сканер отпечатков пальцев.
Moto C2 и Moto C2 Plus
Также известно, что обе модели имеют светодиодную вспышку на фронтальной камере.
Больше характеристик, а также цену будущей новинки в компании должны назвать уже в скором времени.
Цена смартфонов пока неизвестна