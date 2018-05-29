Появились подробности громкого секс-скандала с Люком Бессоном

Актрису Сэнд Ван Рой, которая обвинила известного французского кинорежиссера Люка Бессона в изнасиловании, проверили на содержание наркотиков у нее в крови.

Актриса отмечала, что кинорежиссер подсыпал ей наркотики в чай ​​и после этого изнасиловал, сообщает Le Figaro.

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Однако, результаты токсикологического анализа крови оказались отрицательными.

Как сообщается, в образцах крови из капилляров актрисы, которые взяли следователи полиции, наркотиков не обнаружили.

Отметим, Сэнд Ван Рой играла второстепенные роли в фильмах "Такси 5» и "Валериан", которые продюсировал Бессон. По словам девушки, ее работа долгое время зависела от режиссера, который подвергал ее к психологическому и физическому насилию.



Сэнд Ван Рой снялась во второстепенной роли фильма "Такси 5"/ Getty Images

Допис, поширений Sand Van Roy (@sandvanroy) 7 Лис 2017 р. о 2:15 PST

Допис, поширений Sand Van Roy (@sandvanroy) 21 Кві 2018 р. о 10:45 PDT

Допис, поширений Sand Van Roy (@sandvanroy) 19 Сер 2017 р. о 8:06 PDT

Популярный голливудский режиссер Люк Бессон оказался в эпицентре громкого секс-скандала. Актриса Сэнд Ван Рой обвинила французского кинорежиссера в изнасиловании в гостинице "Бристоль" в Париже.



По словам потерпевшей знаменитости, она стала жертвой "насильственного сексуального нападения". Сам инцидент произошел 10 мая во время Каннского кинофестиваля. Вероятный нападавший, Люк Бессон, изнасиловал женщину вблизи Елисейских полей, в Париже.



Представители режиссера категорически отрицают все обвинения. Люк Бессон отказывается комментировать секс-скандал. В то же время правоохранители уже начали расследование против голливудской знаменитости.

Кто такой Люк Бессон?

Автор популярных кинолент "Такси", "Пятый элемент", "Люси", "Перевозчик", "Коломбиана", "13 район: Ультиматум" и др. Люк Бессон был четыре раза женат. Сейчас он официально зарегистрировал отношения с кинопродюсером Вирджинией Силла. Люк Бессон является отцом 5 дочерей.