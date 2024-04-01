Суд уже избрал мужчине меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Мужчину подозревают в "сводничестве для разврата".

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Что известно о "Порядочной галицкой вечеринке"

По информации от правоохранителей, в конце декабря 2023 года подозреваемый арендовал дом для проведения "Порядочной галицкой вечеринки".

Накануне вечеринки мужчина создал группу в Telegram, в которой на момент разоблачения правоохранителями уже насчитывалось 63 участника. В этой группе были расписаны правила поведения на вечеринке, включая обязательную сдачу мобильных телефонов, тематический дресс-код и возможность участников заниматься сексом или совершать другие сексуальные действия по добровольному согласию.

Для участия в секс-вечеринке каждый участник должен был пройти собеседование по видеосвязи с организатором и оплатить вход. Цена билета составляла от 700 до 3500 гривен. Все зависело от пола и того, проходил ли человек сам, или с партнером. После оплаты организатор присылал участникам "персональные номера на вечеринку", которые нужно было назвать при входе в дом.

По информации полиции, во время мероприятия участники совершали "развратные действия и вступали в половые сношения между собой".

Подозревается в "сводничестве для разврата"

Правоохранители рассказали, что во главе этой преступной схемы стоял уроженец села Заставное вблизи Львова, который арендовал частный дом на одну ночь за 16 тысяч гривен.

Организатору уже сообщено о подозрении в уголовном правонарушении, а именно "сводничестве для разврата". Галицкий районный суд Львова избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста на два месяца. Организатору может грозить до пяти лет тюрьмы.

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