Появились приятные для Ломаченко новости из лагеря его следующего соперника

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Хорхе Линарес перед боем с украинским боксером Василием Ломаченко (10-1, 8 КО) расстался со своим тренером Исмаэлем Саласом.

Как сам наставник рассказал в комментарии ресурсу Boxing News, произошло это из-за того, что он будет готовить Дэвида Хэя (28-3, 26 КО) к реваншу против Тони Белью (29-2-1, 19 КО).

Читайте также: Ломаченко начал подготовку к бою с Линаресом: видео

"Линарес — уже не со мной. Он предпочитает оставаться и тренироваться в Японии и Лас-Вегасе. Однако я не могу поехать с ним из-за подготовки в Лондоне Дэвида Хэя к реваншу против Тони Белью в мае. Поэтому мы разошлись", – сказал Салас.

По его словам, Линаресу нужен опытный эксперт, то есть человек, который сможет направить его на правильный путь, "поскольку Хорхе ждет большая шахматная партия и ему понадобиться план".

Также он не исключил сотрудничество с венесуельцем в будущем.

Напомним, бой Ломаченко – Линарес состоится 12 мая. Вероятно, встреча пройдет в американском Нью-Йорке.