Появится эксклюзивная версия Xiaomi Mi Band 3: в чем ее особенность

Корпорация решила запустить эксклюзивную версию известного фитнес-трекера Xiaomi Mi Band 3. Модель получит маркировку IPO от Xiaomi. Именно в этом и заключается его уникальность.

Все остальное, в том числе техническое оснащение и дизайн, остается без изменений.

При этом эксклюзивную версию Xiaomi Mi Band 3 выпускают ограниченным тиражом – несколько сотен тысяч устройств, поэтому получить такую модель будет непросто.

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При этом пока не известно, во сколько обойдется уникальный гаджет и когда он поступит в продажу.

Как известно, классический Mi Band 3 имеет сенсорный 0,78-дюймовый OLED-экран с разрешением 128 на 80 пикселей. Он защищен от воды и пыли по стандарту IP68, то есть с ним можно плавать в бассейне и нырять на глубину до 50 метров.

Xiaomi Mi Band 3: видеообзор

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