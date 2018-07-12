Появится эксклюзивная версия Xiaomi Mi Band 3: в чем ее особенность
Корпорация решила запустить эксклюзивную версию известного фитнес-трекера Xiaomi Mi Band 3. Модель получит маркировку IPO от Xiaomi. Именно в этом и заключается его уникальность.
Все остальное, в том числе техническое оснащение и дизайн, остается без изменений.
При этом эксклюзивную версию Xiaomi Mi Band 3 выпускают ограниченным тиражом – несколько сотен тысяч устройств, поэтому получить такую модель будет непросто.
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При этом пока не известно, во сколько обойдется уникальный гаджет и когда он поступит в продажу.
Как известно, классический Mi Band 3 имеет сенсорный 0,78-дюймовый OLED-экран с разрешением 128 на 80 пикселей. Он защищен от воды и пыли по стандарту IP68, то есть с ним можно плавать в бассейне и нырять на глубину до 50 метров.
Xiaomi Mi Band 3: видеообзор
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