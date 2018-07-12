19:12
12 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
27°C 16°C
  • пятница
    25°C 18°C
  • суббота
    22°C 16°C
  • воскресенье
    24°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Брежневские брови у Путина. Бесценный Шнуров
Вєсті Кремля
20:59, 11 июля
Вести.UA. Тренд хорватских футболистов. Страсти с "Интером"
Вєсті.UA
20:16, 11 июля
Один король и миллионы подданных: как украинцы стали заложниками Рината Ахметова
ЦРУ
09:00, 11 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Изобретательность как способ выжить
Згадати все
22:12, 10 июля
Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты

Появится эксклюзивная версия Xiaomi Mi Band 3: в чем ее особенность

98 Читати новину українською
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3 / Фото из открытых источников

Корпорация решила запустить эксклюзивную версию известного фитнес-трекера Xiaomi Mi Band 3. Модель получит маркировку IPO от Xiaomi. Именно в этом и заключается его уникальность.

Все остальное, в том числе техническое оснащение и дизайн, остается без изменений.

При этом эксклюзивную версию Xiaomi Mi Band 3 выпускают ограниченным тиражом – несколько сотен тысяч устройств, поэтому получить такую модель будет непросто.

Читайте также: 5 недорогих фитнес-браслетов

При этом пока не известно, во сколько обойдется уникальный гаджет и когда он поступит в продажу.

Как известно, классический Mi Band 3 имеет сенсорный 0,78-дюймовый OLED-экран с разрешением 128 на 80 пикселей. Он защищен от воды и пыли по стандарту IP68, то есть с ним можно плавать в бассейне и нырять на глубину до 50 метров.

Xiaomi Mi Band 3: видеообзор

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно

 

Теги: Техно Гаджеты Xiaomi
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
11 июля, 18:30 Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
182
Как вывести 16 видов пятен
сегодня, 16:00 Как вывести 16 видов пятен
Что известно о Xiaomi Mi Band 3: характеристика и дата выхода
 2 апреля , 14:02
Лига Смеха 4 сезон: известен новый состав тренеров и команды-участницы
 4 февраля , 16:15
Главные новости 7 марта: Украина арестовывает активы "Газпрома", Собчак просится в Крым
 8 марта , 09:01
Xiaomi Mi Band 3 представили официально: очень бюджетная цена и новые крутые функции
 31 мая , 12:20
Когда Xiaomi Mi Band 3 поступит в продажу – в компании сделали заявление
 31 марта , 12:22
Израиль победил на Евровидении 2018: Кто голосовал за триумфаторку Нетту
 13 мая , 20:47
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук