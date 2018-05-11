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Поймали с поличным: в Киеве полиция случайно остановила нетрезвого водителя

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В Киеве полицейские хотели попросить женщину стать свидетелем, но ее пришлось задержать
В Киеве полицейские хотели попросить женщину стать свидетелем, но ее пришлось задержать / Фото из открытых источников

В Киеве полицейские остановили женщину-водителя для привлечения в качестве свидетеля, а она, как оказалось, сама находилась в сильном алкогольном опьянении.

Киевские полицейские остановили водителя и попросили ее стать свидетелем при задержании другого вероятно нетрезвого водителя. Она оказалась пьяной, начала кричать и легла на дорогу, сообщает Киев Оперативный.

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Как отмечают в организации, наряд патрульной полиции увидел автомобиль, который на улице Скляренко нарушил ПДД. От водителя быо слышен запах алкоголя, он и сам не отрицал, что выпил бутылку пива. Для прохождения теста на состояние опьянения в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины, правоохранителям необходимо было привлечь двух свидетелей.

Ну, остановили одну машину – все ок, останавливают вторую, а там – главная "героиня" этой ночи. Об адекватности мадам можно детям страшные сказки рассказывать. Что она только не делала: и на дорогу выбегала, и там же ложилась, и крыла нецензурной бранью, и "любезничала", короче говоря – "полный фарш",
– говорится в сообщении.

По результатам проверки оказалось, что алкоголь в крови первого водителя не превышал норму. А вот женщину пришлось задержать.

Женщину-водителя остановили, чтобы та была свидетелем, а она оказалась нетрезвой:

 

Теги: Новости Украины Полиция Новости Киева Дороги
Источник: 24 канал
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