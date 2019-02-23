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      Полицейские высадили на мороз молодого человека: тот до утра не дожил

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      Киевские патрульные высадили парня на полпути домой: тот умер от переохлаждения
      Киевские патрульные высадили парня на полпути домой: тот умер от переохлаждения / 24 канал

      На Киевщине патрульные высадили посреди зимней ночи на улицу из машины мужчину, которого перед этим задержали за нарушение правопорядка. Утром местные жители обнаружили его тело. В итоге правоохранителям было объявлено подозрение по факту превышения служебных обязанностей.

      Как сообщают в Патрульной полиции Украины инцидент произошел 17 февраля. Тогда полицейские получили сообщение, что в одном из районов Киева нарушают общественный порядок. Когда они прибыли на место, то увидели молодого человека, который вел себя крайне неадекватно. Патрульно предполагают, что тот предположительно находился под воздействием токсических веществ или наркотиков.

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      Правоохранители попытались задержать хулигана, но тот начал сопротивляться. Следовательно, чтобы его успокоить, они были вынужденными применить спецсредства (какие именно, в полиции не уточняют) и наручники. В итоге нарушитель был задержан. Также патрульные на место вызвали "скорую".

      Когда же правоохранители выяснили, что мужчина проживает в Вышгороде, то решили его отвезти домой. В полиции уверяют, что он постоянно пытался выйти из машины и не хотел ехать домой. Через это патрульным пришлось его высадить из машины на подъезде к Вышгороду.

      На утро местные жители обнаружили мужчину мертвым. По итогам предварительного осмотра судебно-медицинского эксперта, мужчина умер от переохлаждения.

      Добавим, что инцидентом заинтересовалось руководство Патрульной полиции. Сейчас все причастные к смерти мужчины установлены. Также была сообщена внутренняя безопасность Нацполиции, а все материалы дела переданы в ГБР.

      Впоследствии следователь Госбюро расследований трем работникам патрульной полиции сообщил о подозрении по факту превышения служебных обязанностей, что привело к тяжким последствиям в виде смерти потерпевшего.

      Если вина правоохранителей будет доказана, им грозит от семи до девяти лет лишения свободы. Кроме того, патрульным будет запрещено занимать определенные должности.

      Похожий случай произошел в конце января на Житомирщине, правда тогда погибла девушка (20-летняя Ирина Дворецкая), а высадил ее на мороз водитель автобуса, поскольку у нее не было денег заплатить за проезд.

      Вполне вероятно, что она пошла по трассе, но сбилась с дороги и зашла в лес. Там заблудилась и как следствие умерла от переохлаждения внутренних органов.

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      Теги: Новости Киева Новости Украины Полиция Криминальные новости Жертвы
      Источник: 24 канал
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