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      Полицейский оригинально сделал предложение коллеге во Львове: трогательное видео

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      Полицейский Олег трогательно сделал предложение любимой Марьяне, которая работает патрульной во Львове. Предложение руки и сердца новоиспеченный жених сделал прямо во время торжественного построения по случаю вручения очередных званий и погон правоохранителям.

      Трогательное видео признания опубликовала патрульная полиция Львовской области. Там отметили, что патрульная в этот день получила не только звание лейтенанта, но и кольцо от любимого.

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      Полицейских собрали на плацу для торжественного построения по случаю вручения очередных званий и погон. Патрульная Марьяна Халак вместе с 55 коллегами торжественно получила погоны лейтенанта. После этого правоохранители вместе исполнили гимн Украины и патрульную неожиданно для нее снова вызвали на середину плаца.

      Полицейская не догадывалась о причине и в одно мгновение слезы радости. Заместитель командира роты 3 батальона Олег Соловей с цветами и кольцом сделал ей предложение руки и сердца,
      – добавили в полиции.


      Новоиспеченные молодожены-полицейские Олег и Марьяна / скриншот

      Влюбленные вместе уже 8 лет. В полицию Олег пришел еще во время первого набора патрульных во Львове. Через 3 года к полиции присоединилась и его возлюбленная.

      "Сегодня мы стали свидетелями зарождения новой семьи. Теперь Олег и Марьяна будут оберегать наш город уже в новом статусе, статусе супругов. Поздравляем", – подытожили в полиции Львовщины.

       

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Семья Отношения Новости Львова Полиция Новости Украины
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