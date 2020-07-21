Ребят 14 и 16 лет похитили 19 июля в Кривом Роге. Правоохранители нашли их на следующий день в подвале гаража истощенных и с многочисленными ранами. В преступлении подозревают троих мужчин, задержали пока одного.

Детали жуткой истории, случившейся на Днепропетровщине, рассказали в пресс-службе полиции области.

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Похищение и пытки детей в Кривом Роге: что известно

Вечером 19 июля в полицию обратились родители двух парней, девятиклассников, 14 и 16 лет . Они сообщили, что дети не выходят на связь с утра.

Правоохранители установили, что к исчезновению подростков могут быть причастны трое местных жителей.

Впоследствии в гаражном кооперативе в Покровском районе Кривого Рога нашли гараж, где, как оказалось, и удерживали ребят.

Внутри гаража в подвале нашли истощенных детей с многочисленными телесными повреждениями, их сразу доставили в больницу.



Ребят вытащили из гаража с многочисленными ранами / Скриншот с видео полиции

Ребята рассказали, что злоумышленники надели им на голову пакеты, запихнули в багажник BMW, вывезли в лес, а там начали бить и пытать. После этого детей перевезли в гараж и закрыли в подвале.

Правоохранители изъяли на месте биту, ножи и травматический пистолет. Одного мужчину 36 лет задержали еще двоих ищут.



В гараже изъяли биту с надписью "всегда прав" / Фото НПУ



На месте преступления изъяли также ножи и пистолет / Фото НПУ

Дело расследуется по трем статьям УК – о пытках, незаконном лишении свободы и разбое.

Полиция спасла похищенных ребят в Кривом Роге: смотрите видео