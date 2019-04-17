Полиция с применением силы задержала активиста, который агитировал против Зеленского

Полицейские задержали активиста общественной организации "Видсич" Леонида Овчаренко за распространение информации о кандидате в президенты Владимире Зеленском в Киеве. Это при том, что на момент задержания активист ничего не распространял.

Впервые Овчаренко задержала полиция 7 апреля на Майдане в Киеве, когда ЦИК еще официально не объявила результаты первого тура выборов президента. Активист планировал раздавать листовки против Зеленского. Правоохранители объяснили задержание тем, что пока ЦИК официально не обнародовала окончательные результаты выборов, любая агитация является незаконной.

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В "Видсичи" пояснили, что не агитировали за кого-то из кандидатов, а лишь распространяли листовки с информацией об угрозе российского реванша в случае избрания президентом Зеленского.

Уже 10 апреля Шевченковский райсуд Киева оправдал Овчаренко: судья не увидела никаких подтверждений обвинения в адрес активиста со стороны полиции.

Относительно задержания активиста "Видсичи" 17 апреля, то в организации отметили, что на момент задержания Овчаренко не распространял никаких листовок.

Хотя наша полиграфия и была уже признана в суде не агитационной, хотя согласно 34 статье Конституции, мы имеем право свободно распространять информацию,

– отметили в "Видсичи".

Сам Овчаренко в видеообращении сообщил, что его схватили неизвестные, которые внезапно выпрыгнули из автомобиля. Они назвались полицейскими, однако не имели никаких соответствующих опознавательных знаков.

Они вышли из машины без полицейских номеров. Они схватили меня за руки, начали толкать, тянуть с криками, что "Это полиция! Не сопротивляйтесь. Это задержание!" Притянули меня к Святошинскому райотделу,

– рассказал активист.

Овчаренко добавил, что в райотделе полиции его обвинили в распространении листовок, которые не отвечают законодательству Украины.

Впоследствии выяснилось, что это было не задержание, а я просто был "приглашен" в райотдел. Когда тебя толкают в спину и тянут два хулигана куда-то в участок с криками: "Не вмешивайтесь! Это полиция!" – означает, что ты приглашен,

– отметил активист "Видсичи".

Правоохранители требовали, чтобы активист показал им личные вещи, но тот отказался. Впоследствии на него составили протокол за нарушение предвыборной агитации.

Следователь полиции сообщил, что дело активиста в суде рассмотрят не скоро.

Овчаренко также зафиксировал на видео события в райотделе полиции: