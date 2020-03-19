Полмиллиона украинцев могут потерять работу из-за коронавируса, – Милованов

Пандемия коронавируса может негативно повлиять на экономику Украины. Из-за введения карантина около 170 - 500 тысяч украинцев могут потерять работу.

Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов опубликовал расчеты в фейсбуке.

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Милованов ссылается на опыт Китая, где за месяц эпидемии безработица выросла на 1%.

В Украине безработица примерно 8,6%, что составляет около 1,5 миллиона человек. Если безработица возрастет так же как в Китае на 1%, это будет означать что 170 тысяч человек потеряют работу,

– пояснил экс-министр.

В то же время эти цифры демонстрируют лишь официальную статистику и не учитывают около 20% украинцев, которые трудоустроены неофициально.

В Украине неофициально трудоустроены около 700 тысяч человек.

По словам Тимофея Милованова, люди, которые неофициально работают в сферах торговли, ремонта, питания и транспорта, наименее защищены от увольнений во время экономического кризиса.

Предположение, что работу потеряют от четверти до половины неформально занятых работников в наиболее уязвимых отраслях может быть принято как обоснованное и консервативное. При таком сценарии, это будет от 175 до 350 тысяч человек

– пояснил Милованов.

Экс-министр считает, что эта цифра может быть еще больше, если увольнять украинцев, которые работают и в других отраслях.

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