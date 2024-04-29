Поляки деблокировали границу с Украиной, однако переговоры не завершены: в Минагро сделали заявление
Источник:Министерство агрополитики
Польские протестующие в ночь на 29 апреля открыли все КПП с Украиной. В Минагрополитики рассказали, на каком этапе решения вопроса об окончательной деблокаде границы.
Переговоры с польской стороной были нелегкими, однако принесли результат. Об этом сообщил министр агрополитики Николай Сольский.
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Дискуссия будет продолжаться
По словам чиновника, хотя и поляки разблокировали границу, переговоры между министерствами и ассоциациями будут продолжаться и в дальнейшем.
Сольский уточнил, что стороны договорились ежемесячно обмениваться цифрами по транзиту сельскохозяйственной продукции, чтобы контролировать ситуацию.
7 мая уже должна состояться очередная встреча Министров сельского хозяйства Украины и Польши, на ней обсудят условия сотрудничества летом.
Напомним, что 29 апреля поляки открыли последний пункт пропуска – "Гребенное – Рава-Русская".
22 апреля польские митингующие прекратили блокаду крупнейшего пункта пропуска на границе с Украиной. На пункте "Ягодин – Дорогуск" было полностью восстановлено движение грузовиков.
Еще ранее забастовщики деблокировали еще три КПП: "Догобичув – Угринов", "Медика – Шегини" и "Корчева – Краковец".
Отметим, что 20 апреля к протестующим обратился премьер Дональд Туск с призывом не наносить вред Украине, когда решается судьба войны.
Блокирование границы: что известно
- Эпопея с блокированием украинско-польской границы тянется еще с ноября 2023 года. За этот период поляки то заблокировали, то открывали КПП для грузовиков из Украины.
- Одним из требований протестующих была отмена "транспортного безвиза", который ввела Еврокомиссия для водителей из Украины с началом полномасштабного вторжения.
- Митингующие прибегали к откровенным провокациям. В частности, они неоднократно высыпали из грузовиков украинское зерно.
- Комментируя эту ситуацию, президент Польши выражал сожаление, одновременно заявлял, что его граждане имеют право на протест.
- Блокада границы негативно сказалась на экономике нашей страны. Из-за нее задерживались поставки гуманитарной и военной помощи на фронт.
- Президент Зеленский призвал встретиться правительствам стран на границе, чтобы решить конфликт. Впрочем, в Варшаве это приглашение отклонили.
- Впрочем, встреча руководителей правительств таки состоялась 28 марта.