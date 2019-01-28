Полсотни людей в масках и костюмах протестовали под мэрией Киева: фото и видео

Коллектив "Дома актера" протестовал под мэрией Киева 28 января. Они требовали покинуть здание, где они работают, и не использовать его в коммерческих целях.

Полсотни актеров и деятелей культуры в театральных масках и костюмах пришли под мэрию с требованием "Дому культуры" – быть!", сообщают журналисты 24 канала.

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Митингующие рассказали, что будто под видом реставрации "Дома актера", где они работают, мэрия пытается изменить назначение здания и отдать его для коммерческого использования. Поэтому творческий коллектив потеряет работу, а историческое здание могут уничтожить.

Если нас отсюда пытаются убрать уже 15 лет любым способом, то, я думаю, за этим стоят какие-то коммерческие силы, и это просто борьба за земельный участок и за имущество,

– подчеркнула директор "Дома актера" и участница митинга Виктория Московенко.

Видео: комментарий директора "Дома актера"

Участники протеста в защиту "Дома актера" пришли в КГГА не только в масках и театральных костюмах. Они принесли плакаты с надписями: "Не дадим уничтожить уникальное творение архитектора Городецкого", "Киевляне за "Дом актера", "Дом актера" – актерам", "Бабло побеждает добро?".



"Дом актера" – актерам!



Митингующие были в масках и костюмах



На протест пришли почти полсотни деятелей культуры

Почему работники культуры переживают за "Дом актера"?

В Ноябре 2018 года на сайте КГГА появилась петиция против закрытия "Дома актера". Сейчас она собрала всего лишь 709 подписей из 10 тысяч необходимых. До конца срока осталось еще 22 дня.

В петиции говорится, что творческая жизнедеятельность "Дома актера" под серьезной угрозой, ведь он с апреля 2019 года может прекратить свое существование.

"Коварно прикрываясь, на первый взгляд, добрым делом реставрации бывшей Караимской кенасы, где сейчас работает Дом актера, киевская власть начинает на этом месте строительство коммерческого объекта вроде культурного направления. Предварительные проектные работы заканчиваются в декабре 2018 года, а с апреля 2019 года планируется начать ремонтно-реставрационные работы. Это означает, что театральные и музыкальные коллективы, которые здесь работают, художники и поэты, актеры и режиссеры и, собственно, коллектив Дома Актера... остаются на улице, "под небом"!", – написано в петиции.

Что говорит КГГА? Ранее в КГГА заявляли, что "Дом актера" перестраивать не будут и торгового или офисного центра не будут создавать.

Что известно про "Дом актера"?Его основали в 1948 году как культурно-просветительское заведение Украинского театрального общества. Последнее в 1987 году превратилось в Союз театральных деятелей Украины, а впоследствии – в Национальный Союз театральных деятелей Украины.



С 1981 года "Дом актера" расположен в здании бывшей Караимской кенасы. Ее архитектором был Владислав Городецкий. Здание отличается красотой и роскошью отделки в мавританско-арабском стиле.





Караимская кенаса – "Дом актера"





Вход в "Дом актера"



В Доме актеров чрезвычайно красивый концертный зал, рассчитанный на 200 человек.





Зрительный зал в "Доме актера"