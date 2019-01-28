18:49
28 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин в тренде. Финансовый "лайфхак" от России
      Вєсті Кремля
      19:06, 26 января
      Вести.UA. Жир: Опасные конфеты от Порошенко. Политический путь Вакарчука
      Вєсті.UA
      19:47, 26 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Командировка в эпоху дефицита
      Згадати все
      22:21, 25 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Полсотни людей в масках и костюмах протестовали под мэрией Киева: фото и видео

      101 Читати новину українською

      Коллектив "Дома актера" протестовал под мэрией Киева 28 января. Они требовали покинуть здание, где они работают, и не использовать его в коммерческих целях.

      Полсотни актеров и деятелей культуры в театральных масках и костюмах пришли под мэрию с требованием "Дому культуры" – быть!", сообщают журналисты 24 канала.

      Читайте также: В сговоре с государством: как имущество "Электронмаша" стало собственностью семьи его руководителей

      Митингующие рассказали, что будто под видом реставрации "Дома актера", где они работают, мэрия пытается изменить назначение здания и отдать его для коммерческого использования. Поэтому творческий коллектив потеряет работу, а историческое здание могут уничтожить.

      Если нас отсюда пытаются убрать уже 15 лет любым способом, то, я думаю, за этим стоят какие-то коммерческие силы, и это просто борьба за земельный участок и за имущество,
      – подчеркнула директор "Дома актера" и участница митинга Виктория Московенко.

      Видео: комментарий директора "Дома актера"

      Участники протеста в защиту "Дома актера" пришли в КГГА не только в масках и театральных костюмах. Они принесли плакаты с надписями: "Не дадим уничтожить уникальное творение архитектора Городецкого", "Киевляне за "Дом актера", "Дом актера" – актерам", "Бабло побеждает добро?".

      будинок актора кмда мітинг
      "Дом актера" – актерам!

      кмда мітинг за будинок актора
      Митингующие были в масках и костюмах

      будинок актора кмда мітинг
      На протест пришли почти полсотни деятелей культуры

      Почему работники культуры переживают за "Дом актера"?

      В Ноябре 2018 года на сайте КГГА появилась петиция против закрытия "Дома актера". Сейчас она собрала всего лишь 709 подписей из 10 тысяч необходимых. До конца срока осталось еще 22 дня.

      В петиции говорится, что творческая жизнедеятельность "Дома актера" под серьезной угрозой, ведь он с апреля 2019 года может прекратить свое существование.

      "Коварно прикрываясь, на первый взгляд, добрым делом реставрации бывшей Караимской кенасы, где сейчас работает Дом актера, киевская власть начинает на этом месте строительство коммерческого объекта вроде культурного направления. Предварительные проектные работы заканчиваются в декабре 2018 года, а с апреля 2019 года планируется начать ремонтно-реставрационные работы. Это означает, что театральные и музыкальные коллективы, которые здесь работают, художники и поэты, актеры и режиссеры и, собственно, коллектив Дома Актера... остаются на улице, "под небом"!", – написано в петиции.

      Что говорит КГГА? Ранее в КГГА заявляли, что "Дом актера" перестраивать не будут и торгового или офисного центра не будут создавать.

      Что известно про "Дом актера"?Его основали в 1948 году как культурно-просветительское заведение Украинского театрального общества. Последнее в 1987 году превратилось в Союз театральных деятелей Украины, а впоследствии – в Национальный Союз театральных деятелей Украины.

      С 1981 года "Дом актера" расположен в здании бывшей Караимской кенасы. Ее архитектором был Владислав Городецкий. Здание отличается красотой и роскошью отделки в мавританско-арабском стиле.

      будинок актора
      Караимская кенаса – "Дом актера"

      будинок актора
      Вход в "Дом актера"

      В Доме актеров чрезвычайно красивый концертный зал, рассчитанный на 200 человек.

      будинок актора
      Зрительный зал в "Доме актера"

      Теги: Новости Украины Протесты Новости Киева КГГА
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      "Вбити не вдасться": в Україні створили унікальну мережу для захисту активістів
      сегодня , 18:30 "Вбити не вдасться": в Україні створили унікальну мережу для захисту активістів
      Єгор Соболєв 29
      Как политики используют свои семьи в избирательной гонке
      сегодня , 18:02 Как политики используют свои семьи в избирательной гонке
      Ірина Поліщук 68
      Дорожче, ніж в Нью-Йорку: скільки українці заплатили за найвищу ялинку в Україні
      сегодня , 17:30 Дорожче, ніж в Нью-Йорку: скільки українці заплатили за найвищу ялинку в Україні
      Тетяна Мартинюк 76
      Фейк від "ДНР": завербовані жінки виманюють бойовиків на підконтрольні Україні території
      сегодня , 17:08 Фейк від "ДНР": завербовані жінки виманюють бойовиків на підконтрольні Україні території
      Повернись живим 889
      Все о протеине: виды, польза и как употреблять при похудении и нагрузках
      сегодня , 16:00 Все о протеине: виды, польза и как употреблять при похудении и нагрузках
      84
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Как будет курсировать новый экспресс в аэропорт "Борисполь" в Киеве: обнародовали расписание
       28 ноября 2018 , 21:08
      Прогноз погоды на 28 января: морозы отступают и будет солнечно
       сегодня , 09:30
      Как получить компенсацию от государства за установку ГБО: Видео
       3 августа 2018 , 10:30
      Игроки Динамо посетили раненых в военном госпитале
       10 декабря 2018 , 12:09
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук