Миссия ОБСЕ в Луганске: не видят, не слышат, опаздывают – и сидят в дорогих ресторанах

Если верить Википедии, ОБСЕ – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, крупнейшая в мире региональная организация, занимающаяся вопросами безопасности и объединяющая 57 стран. .

Уже одного этого сухого абзаца вполне достаточно, чтобы впечатлиться масштабами их деятельности и предположить, что репутация организации с мировым именем соответствующая.

Вполне может быть, что где-то так и есть, но только не в Луганске. Сложно сказать, из чего именно соткан имидж этой крупнейшей организации по безопасности именно на Донбассе, но перебить существующий стереотип вряд ли уже удастся. Рядовой житель Луганска опишет миссионеров ОБСЕ так: это те, кто обедает в самых дорогих ресторанах города, живет в самом центре Луганска в гостинице "Славянская", ездит на крутейших тачках и при этом везде опаздывает. Именно так видят и воспринимают деятельность представителей миссии ОБСЕ на Донбассе жители этого региона.

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Согласитесь, если видеть машины ОБСЕ регулярно под самыми дорогими ресторанами города в то время, как большая часть жителей этого же города питается в социальных столовых, сложно говорить о каком-то равенстве или видимой помощи от этой организации. Даже если сто раз повторить, что это всего лишь наблюдатели, простой житель Донбасса со всей присущей ему толерантностью скажет: "Знаем-знаем, это те, кто всегда сидит в "Короне" (Это самый дорогой ресторан Луганска). И от того, что машины у них одинаковые, одинаковая форма, кажется, что это одни и те же люди, которые едят с утра и до вечера, паркуя свои белые внедорожники на самом виду под всеми ресторанами города.

А еще они все время опаздывают. Буквально все, что происходит в "республике" случается несколькими минутами раньше, чем это успевают увидеть и зафиксировать миссионеры. Конечно, они не могут быть одновременно везде. Но за четыре с лишним года создается стойкое ощущение, что они приезжают слишком поздно, не успев даже увидеть тень от произошедшего события.

В среду миссионеры спросили, не видела ли я, как в понедельник на мосту на Станицу Луганскую умер мужчина. Спустя три дня они вкрадчиво поинтересовались, а было ли это событие, и были ли тому свидетели. Они бы еще позже спросили...

И это касается буквально всего. И где-то этих "бело-синих" иностранцев даже немного жаль – они не понимают местной культуры и далеко не все достаточно владеют русским, а что говорить о том, что большинство людей просто не хочет с ними говорить. И вот на основании всего этого им нужно составлять отчеты. Чему тогда удивляться, если большинство написанного носит исключительно субъективный характер, как это увидел или почувствовал сам миссионер.

Если видеть снующих мимо тебя стариков на том мосту и день, и два и четыре года, в какой-то момент станет казаться, что это нормально – спешить, падать, умирать время от времени. Они не видели здесь ранее другой жизни, которую можно было бы брать точкой отсчета, а мы не видели, чтобы их отчеты помогали кому-то. Но кто действительно рад всему, так это рестораторы и отельеры, кто в кои-то веки да еще и в зоне военного конфликта имеет прибыль от присутствия миссии ОБСЕ на Донбассе.

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