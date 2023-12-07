Увеличение производства оружия: Белый дом объявил об укреплении сотрудничества США и Украины
Источник:Офис Президента
В День Вооруженных Сил Украины американское правительство провело первый день конференции оборонно-промышленных индустрий в Вашингтоне. Белый дом объявил об укреплении сотрудничества между Соединенными Штатами и Украиной в производстве оружия.
США и Украина подписали соглашение о совместном производстве и обмене техническими данными. Это будет способствовать выполнению неотложных потребностей ВСУ.
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Новые мероприятия по поддержке Украины
Речь идет о ремонтно-техническом обеспечении и производстве критических боеприпасов, а также производстве систем ПВО. В Белом доме считают, что это будет способствовать более быстрому прохождению инвестиционных соглашений, а также усилит сотрудничество между США и Украиной.
Конференция собрала около 350 представителей промышленности и правительства США, Украины и Европы, чтобы сосредоточиться на значительном увеличении производства оружия для поддержки борьбы Украины за свободу против российской агрессии.
– говорится в сообщении.
Правительства США и Украины стремятся развивать украинскую оборону. Это будет способствовать самостоятельному обеспечению и долгосрочной защите. Такие действия положительно повлияют на экономический успех Украины.
В частности, Пентагон предоставил Киеву технологические данные для начала производства гибридных средств ПВО FrankenSAM. Они нацелены на модернизацию систем противовоздушной обороны в Украине.
Что известно о помощи США Украине
- Джозеф Байден в октябре 2023 года сделал запрос в Конгресс о предоставлении пакета помощи Украине и Израилю на сумму более 105 миллиардов. Из этой суммы 61,4 миллиарда должна была получить Украина.
- Впоследствии спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отметил, что пакеты помощи Израилю и Украины, имеют приниматься в Конгрессе по отдельности.
- 4 декабря Белый дом направил срочное обращение в Конгресс касательно выделения средств Украине, ведь те, которые были предоставлены ранее, заканчиваются.
- В то же время советник Белого дома отметил, что без выделения финансирования Конгрессом на предоставление Украине вооружения, поставлять ей оружие будет невозможно.
- Поздним вечером 6 декабря стало известно, что проект Сената США относительно помощи Украине и Израилю не набрал достаточное количество голосов, чтобы выставить его на голосование. Причиной стали разногласия между взглядами демократов и республиканцев.
- Украина прогнозировала, что законопроект о пакете международной помощи могут не поддержать из-за внутриполитических событий в Соединенных Штатах. Впрочем, это не значит, что в дальнейшем его не будут выносить на голосование.